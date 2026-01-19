Por primera vez en mucho tiempo, tanto que ni un servidor lo recuerda, el principal título de una promotora «mainstream» se defendió sobre el la escena independiente. Este pasado viernes 16 de enero, MJF llevó el Campeonato Mundial AEW a Limitless Wrestling, promotora que conoce bien, para poner sobre la mesa su oro, teniendo a Alec Price como oponente, apenas 48 horas después de hacer lo propio con Bandido en Dynamite.

Horas antes de este regreso a las «indies», MJF recordó que un hecho tan poco habitual no se veía desde los célebres reinados de Ric Flair como Campeón Mundial de Peso Completo NWA a mediados de los 80. Y parece que con tal trasfondo narrativo, AEW pretende seguir llevando su máximo cetro de la mano de MJF, según Dave Meltzer.

«Jordan Oliver y Alec Price fueron anunciados por MJF como contrataciones de AEW en el show del viernes de Limitless Wrestling en Lewiston, Maine. MJF derrotó a Price para retener el título en el estelar. La historia es que MJF defenderá su título en shows independientes, lo que, él proclama, lo pone a la altura de campeones mundiales que recorrían promotoras como Ric Flair, Harley Race y Buddy Rogers».

► Un tour de captación

Lo expuesto por Meltzer acerca de la querencia de MJF por compararse con Flair, Race o Roggers supone realmente una justificación dentro del «kayfabe». Esta presumible nueva dinámica va más allá del propio Friedman.

Ha tenido bastante repercusión la firma de Alec Price y Jordan Oliver con AEW, y en buena parte, porque se antoja innecesario que el plantel de la empresa aumente. Ni siquiera el de ROH, entre rumores poco fundamentados de que estas incorporaciones recientes (Price, Jordan, Lena Kross, Zayda Steel, Tatevik, Hyan, Maya World…) tienen el objetivo de armar un «roster» sólido de cara a cierto acuerdo televisivo que tendrían ya cerrado. Responden, simple y llanamente, a la guerra que disputan los Élite y WWE en su duopolio particular, intensificada desde que el otrora Imperio McMahon pusiera en marcha el programa WWE ID.

MJF defendiendo su oro fue un acontecimiento muy beneficioso para Limitless Wrestling, pero ninguna gran empresa hace algo así sin obtener nada a cambio. Tampoco AEW. Y la retribución fue, aparte de lo obvio (Price y Oliver), un mayor acercamiento si cabe al circuito alternativo y sus seguidores.

Vean, por ejemplo, lo que ocurrió con RevPro y el reinado de Mercedes Moné como Campeona Británica Indiscutible. A simple vista, se diría que sólo la casa británica obtuvo beneficios de aquel idilio. Ídem respecto a su asociación con EVE, donde Kris Statlander es Campeona Internacional. ¿Creen que AEW no habrá tanteado ya a varios talentos habituales de esas promotoras? Por lo pronto, el pasado año ya consiguieron captar a Alex Windsor. Obviando, claro está, que así Tony Khan y Cía se aseguran mayor penetración en el mercado británico, el más rentable desde que concluyera la pandemia.

Y de nuevo, un eterno agridulce: alegrarse por los competidores que logran estabilidad financiera y al mismo tiempo lamentar que cada vez estos tengan menor recorrido en pequeñas empresas y apenas ya puedan formarse allí. Y es que en ambos casos, firmen con WWE o AEW, la exclusividad cada vez parece mayor, cuando tiempo atrás los Élite se caracterizaban por permitir la continuidad de sus talentos en el plano alternativo. Zayda Steel, ejemplo reciente, lleva desde noviembre sin aparecer por un escenario ajeno a AEW.