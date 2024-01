Según el ex luchador convertido en analista Chael Sonnen, la UFC haría bien en darle a Conor McGregor algo que no ha experimentado en casi una década.

Si nos atenemos al anuncio realizado por McGregor en Nochevieja, los aficionados pueden esperar su esperado regreso al octágono este verano con motivo de la Semana Internacional de la Lucha.

Esa noticia se produjo al final de un año en el que el ex campeón de la UFC en dos divisiones ha visto retrasado con frecuencia su planeado regreso tras su paso como entrenador junto a Michael Chandler en The Ultimate Fighter.

Una vez superados los problemas del control antidopaje que aparentemente obstaculizaban sus planes, McGregor declaró recientemente que compartirá el octágono con Chandler para un enfrentamiento en el peso medio el 28 de junio.

La categoría de peso ha sido un tema candente desde que se publicó el vídeo de McGregor en las redes sociales, en el que muchos se preguntaban el motivo de la estipulación de las 185 libras y sugerían opciones alternativas. Pero para Sonnen, otro número es igual de interesante…

► Sonnen: Si McGregor regresa a un entorno de 3 rounds…

Durante una reciente aparición en el programa DC & RC de ESPN MMA, Sonnen dio su opinión sobre el video de anuncio de McGregor y los detalles que divulgó en él.

«The American Gangster» señaló que las declaraciones del irlandés deben tomarse con una pizca de sal. Pero si su declaración de regreso es correcta, el ex contendiente del peso medio cree que la UFC debería ayudar al dublinés en su regreso después de un largo parón, poniéndolo en una pelea a tres asaltos por primera vez desde 2014.

«Lo que no tenemos es la categoría de peso y, lo más importante, los asaltos», dijo Sonnen. «La razón por la que te digo eso, no sé si podemos esperar mucho de Conor McGregor que regresa. Es uno de esos puntos realmente difíciles para cualquiera, sobre todo cuando eres mayor en edad y su récord no era tan grande saliendo.

«Pero si vuelves a un entorno de tres asaltos, para el que su pelea es elegible considerando que no es una pelea por el título mundial, tienes un análisis extremadamente diferente, tienes una proyección muy diferente de un tipo como Conor, que es conocido por sacarte de allí temprano», continuó Sonnen.

«Tres asaltos lo cambian todo, y espero que la UFC lo tenga en cuenta. Creo que si siguen eligiendo el número de categoría de peso, también pueden elegir el número de asaltos. Desde un punto de vista competitivo, (tres) nos trae algo muy diferente.»

McGregor fue programado por última vez a 15 minutos para su enfrentamiento UFC 178 con Dustin Poirier. «The Notorious» salió victorioso de su pelea de peso pluma después de detener a «The Diamond» en menos de dos minutos.

Mientras que la superestrella de las MMA no ha competido en nada más que combates de campeonato de cinco asaltos y titulares desde entonces, Sonnen cree que la promoción sería inteligente para adjuntar una estipulación de tres asaltos a la pelea de regreso de McGregor.