La estima de Vince McMahon por Lacey Evans habría cambiado

Rubia, de físico potente, con pasado como marine, y portando un personaje "oldie". Lógico que el año pasado reportáramos en varias ocasiones que Vince McMahon guardaba gran consideración por Lacey Evans, quien obtuvo varias oportunidades titulares y protagonizó junto a Natalya el histórico combate femenil de Crown Jewel 2019. Así explicaba Stephanie McMahon por qué "The Sassy Southern Belle" fue elegida para tal hito.

«Tienes a Lacey Evans, quien es relativamente novata, pero que no se muestra tímida a la hora de compartir sus experiencias de superación, especialmente en su vida, con todas las cosas por las que ha pasado. Tiene una hija pequeña y quiere dar ejemplo y allanar el camino no sólo para su hija, sino para todos los chicos y chicas del mundo [...] No me imagino a mejores representaciones de WWE».