Hulk Hogan tuvo tres luchas como Mr. América. La primera fue en su victoria ante Roddy Piper en Judgment Day 2003. La segunda fue en su derrota ante Sean O’Haire en el SmackDown del 20 de mayo de ese mismo año en un combate en el que estaba en juego un test de mentiras y el trabajo del «Rowdy». Y la tercera fue en otra derrota ante el Team Angle (Charlie Haas y Shelton Benjamin) y The Big Show mientras hacía equipo con Brock Lesnar y Kurt Angle en el programa de la marca azul del 26 de junio. El personaje nunca fue a más.

► Hulk Hogan quería que Mr. América durara años

Pero el miembro del Salón de la Fama en realidad tenía la esperanza de que sí, de contar historias con él durante años. Él mismo lo revela en su reciente aparición en el canal de YouTube de Ringside Collectibles. Pensaba que podría hacer algo como el Midnight Rider que en su momento tenía Dusty Rhodes.

«Pensé que Mr. América iba a hacer algo así como Midnight Rider que Dusty Rhodes hizo en Florida, estar presente durante dos o tres años, estropear todos los eventos principales. Cuando llegué allí, íbamos a tener un combate de tres contra tres y, por supuesto, pensé que Mr. América iba a rockear y ser un gran personaje, y dijeron: ‘Oye, hermano, vas a hacer el trabajo (perder) esta noche’. Y dije: ‘Hmm, supongo que esto no va muy lejos’… Me di cuenta de que no les gustaba el personaje, así que, al final del combate, me levanté la máscara, si lo recuerdan, y les mostré a todos que era yo«.