La empresa Lionheart Wrestling Association llega con Grandes Contrataciones a Florida

Por Drago José

La empresa Lionheart Wrestling Association, nacida en el estado de la Florida, sigue aumentando su roster luchistico.

Hace algunos días y a través de su cuenta oficial en Facebook hizo dos anuncios de contrataciones importantes para la fanáticada Mexicana residente en dicho estado.

Como previamente habíamos publicado la participación del ex- WWE, El Patrón, la compañía anunció que contará con la presencia de el ex-Megacampeón de Triple AAA Worldwide y ex-campeón de la empresa CMLL, Texano Jr. Luchador con basta experiencia en los cuadriláteros del mundo.

Otro Mexicano que llega lo és El Guapito. Un luchador con enanismo pero con un gran talento y con basto conocimiento sobre la industria luchistica mexicana.

Quién no recuerda a grandes de México de pequeño tamaño pero con grandes destrezas dentro de un ring cómo El Espectrito y Mascarita Sagrada entre otros.

También la LWA hizo oficial tres encuentros confirmados para su primer evento en el 2023, llamado GÉNESIS.

En el primero tenemos a The Savages of Samoa, parte de la dinastía Samoana como los Usos en WWE, se enfrentan a Brothers at Arms.

En otra batalla en parejas.

Controversial Inc. compuesta por Sr.C y Salazar, se miden al binomio compuesto por el Toro Salvaje de (CWA en P.R.) y L.M.J.

En la tercera lucha confirmada y en dónde el destino vuelve a ponerlos él uno contra el otro.

El Boricua, Carlito «Caribbean Cool» se verá nuevamente frente a El Patrón, Alberto. Estos dos como ya hemos escrito, se conocen muy bien y cada vez que se miden, sacan candela en cada lucha.

Muchos encuentros más por confirmar camino al evento GÉNESIS que se llevará a cabo el Sábado 7 de Enero del 2023 en el Kissimmee Civic Center en la Florida.

Pendientes para más detalles.