La docuserie sobre Vince McMahon sigue adelante

En 2020 se confirmó oficialmente el comienzo de la producción de una docuserie sobre Vince McMahon con Bill Simmons como productor ejecutivo y Chris Smith como director. En 2021 se adelantó que se estrenaría en 2022 pero no fue así; el año pasado se dio a conocer que no sería parte del catálogo de Netflix. Y de unos meses a la actualidad el mandamás de la WWE ha estado envuelto en polémica, lo que quizá hizo a muchos preguntarse si el proyecto ha seguido adelante. En un episodio reciente de su podcast, Simmons confirma que sí.

► Novedades sobre la docuserie sobre Vince McMahon

“Vince realmente no ha hablado públicamente sobre todas las acusaciones y los NDA que firmó, y todo eso, no lo hemos escuchado hablar sobre eso. Él puede decir: ‘Me tomé un descanso’. Probablemente no lo haremos (escucharlo hablar de eso). Es por eso que siento que ha vuelto para vender la compañía y luego irse. Probablemente solo quiera cobrar. Creo que probablemente le molestó que las cosas fueran tan bien sin él. Piensa en eso, ha tenido esta cosa… Estoy trabajando en esta docuserie masiva ahora mismo sobre él que sigue evolucionando. Este tipo ha estado haciendo esto desde 1976. Esto es suyo. Esta fue una promoción local que explotó en todo. Creo que, honestamente, le volvió loco que fuera bien sin él. Tienes algo durante cinco décadas y luego: ‘Oh, se va a desmoronar ahora’. No, en realidad, no se va a desmoronar. Le está yendo mejor”.

¿Tenéis ganas de que se estrene la docuserie sobre Vince McMahon?