Que a Vince McMahon no le gusta la lucha libre de parejas no es ningún secreto. A lo largo de las décadas no solo lo hemos comprobado sino que hemos escuchado y leído a Superestrellas o ex Superestrellas hablando de ello, como hacía Bret Hart de esta manera: «Tengo entendido que Vince McMahon se hartó de la lucha libre por parejas y ya no es entusiasta de ella. Y eso es tan triste que de alguna manera, él solito mató una parte de la industria que era tan importante».

► Kevin Nash, Vince McMahon y la lucha de parejas

Más recientemente, lo ha hecho otro gran nombre de la historia de los encordados como es Kevin Nash en su Kliq This. El también miembro del Salón de la Fama de la WWE recuerda brevemente una discusión que tuvo con el entonces mandamás de la compañía en torno a los combates por equipos.

“Vince siempre odió las luchas de parejas. Solía ​​llamarla ‘guarnición’ y ‘mi*rda’. Una vez fue como: ‘Hombre, puedes hacer tantas cosas j*didamente buenas en una luchade parejas’“.

Tanto Bret Hart como Kevin Nash fueron Campeones Mundiales de Parejas WWF. No juntos sino que “The Hitman” lo hizo en dos ocasiones con Jim Neidhart como The Hart Foundation; tuvieron un reinado de 274 días de enero a octubre de 1987 y otro de 209 días de agosto de 1990 a marzo de 1991. Mientras que “Big Daddy Cool” lo hizo también en dos con Shawn Michaels; tuvieron un reinado de 87 días que fue agosto a noviembre de 1994 y otro de un día en 1995.

¿Os gusta la lucha libre de parejas?