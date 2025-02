El actual Campeón Indiscutible de WWE, Cody Rhodes, y el múltiples Campeón en Parejas, Xavier Woods, comparten una historia que viene de muy lejos. Tanto que hablamos de un tiempo en que ni siquiera podemos hablar de lucha libre profesional.

En realidad, nos vamos a cuando ambos fueron compañeros en la escuela secundaria (Lassiter High School en Marietta, Georgia). De esa época habló el ex King of the Ring en una reciente entrevista para promocionar el WWE 2K25:

“Cody Rhodes. Es un luchador de segunda generación, así que tiene todo este historial familiar. Se le abren puertas por todos lados, sin importar a dónde vaya. Es como un villano de una película de los 80. Es muy bueno en la lucha libre, eso nunca se lo puedo quitar. Muy talentoso, campeón estatal en múltiples ocasiones, con montones de victorias por cuenta de tres. Pero su personalidad… horrible. Me hizo la vida un infierno durante años, al punto de que no le habría escupido ni aunque estuviera en llamas.

“Ese es mi problema con Cody Rhodes. Ahora lo veo como campeón de WWE, tiene el apoyo de los fans, los fuegos artificiales, está en todas las entrevistas, en todos los videos cortos de YouTube, en todo. Está en todas partes. Y simplemente no lo entiendo. Pensé que se suponía que debías ser recompensado por buen comportamiento, no por el malo. Pero luego ves que, por tener un linaje familiar, simplemente olvidamos todo. Lo entiendo. Está bien.”

