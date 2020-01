Nuevas concreciones, y muy interesantes, se dieron ayer tras el más reciente episodio de NXT en lo referido a los dos próximos especiales de la marca dorada y sus subsidiarias: WWE Worlds Collide y TakeOver: Portland. Mientras Bianca Belair se posicionó como retadora de Rhea Ripley por el Campeonato Femenil NXT, Isaiah «Swerve» Scott hizo lo propio dentro del panorama del título crucero que porta Ángel Garza.

Pero aún quedan por concretarse los otros dos huecos restantes del Fatal 4-Way previsto para este evento previo a Royal Rumble 2020, que según se anunció, completarán un par de Superestrellas de NXT UK. No obstante, lo revelado hoy por Johnny Saint y Sid Scala rompe un tanto con el anuncio inicial.

Qualifying matches for #NXTUK's representatives in the NXT #Cruiserweight Title #Fatal4Way at #WorldsCollide have been revealed!

– @Jordan_Devlin1 vs. @Ligero1

– @Travis_BanksPW vs. @mrbriankendrick

It's all happening NEXT WEEK on @NXTUK!@SidScala @JohnnySaintWWE pic.twitter.com/l7VQd2xaQD

— NXT UK (@NXTUK) January 16, 2020