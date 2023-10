«[…] Lo he construido a través de la NWA, y estoy agradecida por eso y por la confianza en saber que puedo destacar en cualquier lugar […]. Tengo el talento para hacerlo realidad. A menudo escucho comentarios del tipo ‘ve aquí, ve allá’, pero hay algo llamado contrato. No sé si la gente lo olvida o fantasea, pero he estado bajo contrato y eso es lo que hay. Cuando se trata de ir a otro lugar y desafiarme a mí misma, he estado en la NWA durante cinco años. En octubre, serán exactamente cinco años. Tengo 30 años, y si hay un momento para tomar un riesgo y confiar en mí misma, es ahora«. Esto comentaba Kamille el mes pasado, sin desvelar cuando exactamente termina su contrato con la NWA.

► La decisión de Kamille

Más recientemente, en una aparición en Pro Wrestling Boom Podcast with Jason Powell, la exCampeona Mundial NWA vuelve a hablar de su posible futuro más allá de la empresa donde se hizo un nombre en la lucha liber profesional durante el último lustro. Tampoco aclara cuando tomará la decisión pero sí muestra que está valorando seriamente si continuar o no, aclarando que estaría contenta de hacerlo pero también que se pregunta si quiere salir de su zona de confort.

«Por supuesto que estaría satisfecha quedándome con la NWA. La palabra es definitivamente ‘satisfecha’. Mi esposo [Thom Latimer] está allí. He estado allí durante cinco años, conozco cómo funciona todo, conozco a todos allí, conozco cómo funciona. Me siento muy cómoda allí. Pero también llega un momento en la vida en el que tienes que decir: ‘Bueno, ¿quiero quedarme satisfecha, o quiero salir un poco de mi zona de confort?’ Así que definitivamente es algo que ha estado en mi mente. Pero tengo tiempo para pensarlo detenidamente. Ya veremos».

Kamille también dejó claro que quiere ver que la empresa crezca y desea estar presente cuando eso suceda, pero señaló que no tiene un número específico ni una fecha definida para lograr ese objetivo. Con ella o sin ella, la NWA va a seguir evolucionando, pero sin duda contar con una de sus luchadoras más importantes sería mucho mejor. Por otro lado, también es comprensible que ella esté valorando tomar otros caminos, tanto por sus éxitos estos cinco años como por la posibilidad de lograr mayores en WWE o AEW.