Johnny Gargano se encuentra en rivalidad con Finn Bálor después de que este volviera para atacarlo brutalmente. Ninguno de los dos está luchando actualmente por un título pero ambos están a solo un paso de hacerlo, además de que esta es una de las principales historias de NXT en este momento. De hecho, muchos fans sienten más interés por ellos que por la disputa del Campeonato NXT o del Campeonato de Norteamérica.

Y es de suponer que ambos se verán las caras el 16 de febrero en TakeOver: Portland. Aunque queda tanto para entonces que tampoco sería sorprendente que ambos hubieran pasado a otra cosa para entonces, o que no tuvieran un mano a mano sino un combate con otros involucrados o incluso un cetro de por medio. Más allá de eso, ahora echamos la vista atrás al pasado de Gargano, repasando lo que ha conseguido en esta última década. El propio luchador lo recordó recientemente, haciendo la siguiente publicación en Twitter:

–@WWENXT–

Beginning of the decade vs End of the decade

(My message is the same as it was Ten Years ago.. It may take time but stay YOUR course. Good things WILL happen.) pic.twitter.com/Y0dQlQcOtZ

— Johnny Gargano (@JohnnyGargano) January 1, 2020