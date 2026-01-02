La culminación de un 2025 espectacular; Skadi y Kira siguen reinando y más

El Consejo Mundial de Lucha Libre tuvo un gran cierre de actividades de 2025, sus funciones tuvieron gran afluencia registrando grandes entradas, todo ello resumido en «Mirada Semanal CMLL«.

► Mirada Semanal CMLL

Con carteles conformados exclusivamente por su talento, el CMLL ofreció seis funciones en sus distintas sedes, mismas que registraron llenos espectaculares demostrando que se han vuelto los preferidos de la afición.

Kira y Skadi defendieron por cuarta vez el Campeonato Nacional Femenil de Parejas, afianzándose al cetro. En Puebla, seis luchadores pusieron fin a una intensa rivalidad de semanas, con un inesperado final suicida donde Astro se llevó la cabellera de Espíritu Maligno.

Detalle importante fue que en cada una de esta funciones, las superestrellas agradecieron a la afición por su apoyo durante 2025 y esperan poder seguir contando con su preferencia en el nuevo año que recién inicia.

Pero no nos demoremos más y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 26/diciembre/2025

India Sioux y La Jarochita salieron con la mano en alto en la segunda batalla de la noche luego de que Zeuxis y Sanely fueran descalificadas, en un duelo que concluyó de manera contundente en dos caídas al hilo.

Los Villanos, Hijo del Villano III y Villano III Jr., se excedieron en castigo sobre Futuro, provocando su descalificación en dos caídas consecutivas. Max Star nada pudo hacer para evitar el severo castigo a su compañero.

Atlantis sorprendió al líder de Los Depredadores, Volador Jr., y con ello aseguró la victoria para su bando, integrado también por Blue Panther y Star Jr. Magnus y Vegas Depredador completaron la tercia rival.

Máscara Dorada y Titán mostraron una sólida coordinación en el duelo semifinal, imponiéndose con autoridad sobre Soberano Jr. y Niebla Roja.

En la batalla estelar de la noche, Místico selló el triunfo al aplicar La Mística sobre Hechicero, dándole la victoria a Atlantis Jr. y Xelhua frente a la tercia ruda integrada por Ángel de Oro y Yutani.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Angelito, Kaligua, Pequeño Magía vencieron a Mercurio, Minos I, Minos II (10:08)

2) India Sioux y La Jarochita vencieron a Sanely y Zeuxis (6:09) por DQ.

3) Hijo del Villano III y Villano III Jr. vencieron a Futuro y Max Star (17:19) por DQ.

4) Atlantis, Blue Panther, Star Jr. vencieron a Magnus, Vegas Depredador, Volador Jr. (13:46).

5) Máscara Dorada y Titán vencieron a Niebla Roja y Soberano Jr. (17:53).

6) Atlantis Jr., Místico, Xelhua vencieron a Ángel de Oro, Hechicero, Yutani (9:29).

.

• Sábado de Arena México – 27/diciembre/2025

Metálica y Candela mostraron una resistencia admirable, pero Skadi y Kira sacaron la casta para concretar una defensa más del Campeonato Nacional Femenil de Parejas en un espectacular combate.

Los Calaveras Jr. I y II lograron eliminar del combate al Hijo del Villano III y a Villano III Jr., pero fueron superados por Los Gemelos Diablo, quienes se quedaron con la victoria en un espectacular triangular de parejas.

El cronómetro marcó el final de una batalla sumamente pareja entre Xelhua y Yutani, quienes llevaron el duelo al límite sin poder inclinar la balanza, decretándose el empate en este Match Relámpago luego de 10 vibrantes minutos.

Soberano Jr. y Bárbaro Cavernario se mostraron implacables como dupla y esta noche impusieron su poderío al derrotar a Atlantis Jr. y Titán, dejando claro su gran acoplamiento dentro del ring.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Kamelot y Troglodita vencieron a Astro Boy Jr. y Fury Boy (13:44).

2) Campeonato Nacional Femenil de Parejas: Kira y Skadi © vencieron a Candela y Metálica (16:04).

3) Infarto, Okumura, Virus vencieron a Capitán Suicida, El Audaz, Fugaz (15:05).

4) Gemelo Diablo I y Gemelo Diablo II vencieron a Hijo del Villano III y Villano III Jr. y a Calavera Jr. I y Calavera Jr. II (16:22)

5) Match Relámpago: Xelhua vs. Yutani (10:00) finalizó en empate tras concluir el tiempo límite

6) Bárbaro Cavernario y Soberano Jr. vencieron a Atlantis Jr. y Titán (17:03)

.

• Domingo Familiar de Arena México – 28/diciembre/2025

Atlantis, Star Black y Explosivo se impusieron con La Estrella y una Huracarrana al centro de la misma dando cuenta de Valiente, Mephisto y Akuma.

Atlantis Jr. se llevó la victoria por la vía de la descalificación luego de que Stuka Jr. lo despojara de su máscara en un aguerrido Match Relámpago que encendió los ánimos en la Arena México.

El japonés Yutani encontró el respaldo clave de Hechicero y Bárbaro Cavernario para imponer condiciones en la batalla estelar. La tercia ruda se quedó con la victoria tras superar a Titán, Templario y Xelhua, dejando claro su dominio esta noche.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Hunter y Poseidón vencieron a Alexius y Péndulo

2) Match Relámpago: Hijo de Stuka Jr. venció a Valiente Jr.

3) Blue Panther Jr. y Dark Panther vencieron a Felino y Felino Jr.

4) Atlantis, Explosivo, Star Black vencieron a Akuma, Mephisto, Valiente

5) Match Relámpago: Atlantis Jr. venció a Stuka Jr. por DQ

6) Bárbaro Cavernario, Hechicero, Yutani vencieron a Templario, Titán, Xelhua

.

• Lunes Clásico de Arena Puebla – 29/diciembre/2025

Parecía una victoria para las técnicas, pero Marcela fue mantenida a raya por Candela, situación que aprovecharon Zeuxis y Sanely para darle el resultado favorable a las rudas.

Fuego, Black Tiger y Asturiano dominaron a la tercia conformada por Espíritu Maligno, El Malayo y Astro para mantener sus máscaras. Entonces, los integrantes de la tercia perdedora se enfrentaron entre sí en un triangular con final suicida. El Malayo fue el primero en salvarse, e instantes más tarde, Espíritu Maligno reconoció a su rival Astro, quien tras imponerse en la defiinitiva, recibió de manos del experimentado gladiador su cabellera.

Acariciaron la victoria pero fueron derrotados. Kráneo y Los Calavera Jr. I y II sucumbieron ante la espectacularidad de Stigma, Fugaz y Star Jr.

Máscara Dorada y Atlantis Jr. definieron el triunfo técnico dando cuenta de Los Villan. Místico se encargó de alejar del cuadrilátero a Soberano Jr. y el combate llegó a su fin.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Rencor y Sombra Diabólika Jr. vencieron a Meyer y Millenium

2) Blue Shark y El Vigia vs Perverso y Prayer

3) La Magnifica, Marcela, Skadi vencieron a Candela, Sanely, Zeuxis

4) Relevos Suicidas: Asturiano, Black Tiger, Fuego L Astro, El Malayo, Espíritu Maligno

5) Relevos Increíbles con final suicida: Espíritu Maligno cayó ante El Malayo, Astro. Espiritu Maligno perdió su cabellera ante Astro

6) Fugaz, Star Jr., Stigma b Calavera Jr. I, Calavera Jr. II, Kráneo

7) Atlantis Jr., Máscara Dorada, Místico b El Hijo del Villano III, Soberano Jr., Villano III Jr.

.

• Martes de Arena México – 30/diciembre/2025

Aunque parecían tener el control, Magnus, Guerrero Maya Jr. y el Hijo de Stuka Jr. no lograron sostener la ventaja y terminaron derrotados ante Capitán Suicida, Dragón Legendario y Fugaz.

Xelhua y Star Jr. mostraron gran entendimiento en el combate semifinal, combinándose a la perfección con Star Black para definir una victoria sólida sobre Villano III Jr., Hijo del Villano III y Barboza.

Templario y Titán cerraron el 2025 en la Arena México con una victoria de alto calibre, imponiéndose en el último encuentro estelar del año a la peligrosa dupla de Hechicero y Difunto.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Shockercito y Último Dragóncito vencieron a Mercurio y Pierrothito

2) Espanto Jr. y Raider vencieron a El Audaz y Fuego

3) Match Relámpago: Virus venció a Rayo Metálico

4) Capitán Suicida, Dragón Legendario, Fugaz vencieron a El Hijo de Stuka Jr., Guerrero Maya Jr., Magnus

5) Star Black, Star Jr., Xelhua vencieron a Barboza, Hijo del Villano III, Villano III Jr.

6) Templario y Titán vencieron a Difunto y Hechicero

.

• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 30/diciembre/2025

En duelo de Amazonas, Nexy, Kira y Tessa Blanchard sorprendieron a sus rivales y con un gran trabajo en equipo se impusieron a Valkiria, Miss Guerrera y Sanely.

Los Divinos Laguneros (Blue Panther Jr., Dark Panther e Hijo de Blue Panther) se aliaron con Esfinge para dar cuenta del equipo conformado por Arkalis, Blue Shark, Pegasso, Stigma.

El Maestro Lagunero, Blue Panther, usó su gran experiencia para dominar a Bárbaro Cavernario en un intenso duelo en mano a mano.

Y cerrando las funciones de 2025 en la Perla Tapatía, los científicos Atlantis Jr., Máscara Dorada, Místico doblegaron a Ángel de Oro, Niebla Roja, Soberano Jr. en una durísima refreiga.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Dulce Kitty, Hecate, Ivanna vencieron a Hatanna, Lady Danger, Náutica

2) Átomo, KeMonito, Periquito Zacarias vencieron a Chamuel, KeMalito, Tengu

3) Gallo Jr., Makará, Ráfaga Jr. vencieron a Black Boy, Black Warrior Jr., Prince Drago

4) Kira, Nexy, Tessa Blanchard vencieron a Miss Guerrera, Sanely, Valkiria

5) Blue Panther Jr., Dark Panther, Esfinge, Hijo de Blue Panther vencieron a Arkalis, Blue Shark, Pegasso, Stigma

6) Blue Panther venció a Bárbaro Cavernario

7) Atlantis Jr., Máscara Dorada, Místico vencieron a Ángel de Oro, Niebla Roja, Soberano Jr.

.

► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 02/enero/2026



.

– Sábado de Arena Coliseo – 03/enero/2026



.

– Domingo Familiar de Arena México – 04/enero/2026

.

– Lunes Clásico de Arena Puebla – 05/enero/2026

.

– Martes de Arena México – 06/enero/2026

.

– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 06/enero/2026