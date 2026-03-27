Continúan los tiempos de jauja en TNA, dos meses después de iniciar su «AMC Era», cuando este viernes llega Sacrifice, nuevo especial de la empresa que sirve cual antesala para Rebellion, su verdadera próxima gran cita.

Y resulta imposible desligar el contexto con lo que presenta Sacrifice, que se diría nos revela una percepción un tanto distorsionada de TNA sobre su propio producto.

Algo echábamos en falta con TNA: que volviera a saberse importante y actuara como tal, lejos del perfil bajo que durante tantos años llevaba mostrando. Carlos Silva, en este sentido, es figura clave, quien no desaprovecha ocasión para vender que TNA posee un universo enorme de seguidores. He aquí sus palabras durante reciente entrevista concedida a SeventySix Capital Sports Leadership Show.

«Tengo que decirlo, nuestra base de fans es increíble. Se quedan toda la noche, son parte de ella, les encanta, les encantan las entradas, aplauden los finales, abuchean a los malos… Tú sabes, nos abuchean, nos aplauden… Es realmente genial. Y continúa creciendo de enorme manera, en las redes sociales, cada día, está vivo, está vivo cada día hasta que llegas al siguiente show».

Pero, ¿hasta qué punto Silva y Cía pueden presumir de candencia como para permitirse el lujo de programar un show de la escasa sustancia de Sacrifice?

Según los últimos datos de audiencia de iMPACT!, el programa vio disminuida su media de espectadores por primera vez en cuatro semanas, y aunque un servidor viene destacando que se trata de un buen rendimiento, se suponía que con AMC, TNA iba a dar ese salto de mediaticidad que la colocaría, cuanto menos, en un estrato cercano al de AEW. Por el momento, los peores datos de seguimiento que registra la casa Élite (con Collision) reúnen a unos 100 mil televidentes más que los mejores de TNA, y a través de una cadena, TNT, de similar presencia en los hogares estadounidenses.

Tampoco la asistencia a las funciones de TNA está siendo todo lo numerosa que muchos proclaman. Ante la falta de datos sobre Sacrifice, me detengo en Rebellion, a celebrarse desde el Wolstein Center de la Universidad Estatal de Cleveland (Ohio, EEUU). Cuando restan apenas dos semanas para la cita —tercera en importancia dentro del calendario de TNA sólo por detrás de Bound For Glory y Slammiversary—, había vendidos (a fecha del 22 de marzo) 1656 boletos de 4619, en un recinto con 13443 localidades. No obstante, el cartel de Sacrifice carece todavía de combates concretados. Esperemos que TNA conjunte algo mejor que lo que presenta Sacrifice.

Como he expuesto en varias ocasiones, el problema del producto actual de TNA no está en el plantel de talentos que posee la empresa. «Don’t hate the player, hate the game», diría el bueno de Booker T. Esto se observa, sin ir muy lejos, en los últimos episodios de iMPACT!: sobre el papel, carteles interesantes… echados a perder conforme avanzan los minutos. Sacrifice, sin embargo, ni siquiera goza de un cartel atractivo.

Arianna Grace vuelve a acaparar protagonismo con una defensa del Campeonato Mundial Knockouts, esta vez ante Dani Luna y Léi Yǐng Lee al mismo tiempo, luego de cumplirse mi vaticinio de que conquistaría el título en No Surrender. Por entonces, también comenté que tal vez Grace ejercería de portadora de transición hasta el retorno de Luna, ausente de los dos últimos especiales de TNA. Así que espero que al menos este combate conduzca a ello, pues intuyo que la empresa reservará la coronación de Luna para Rebellion, considerando la superior envergadura de esta velada.

He ahí, en parte, el motivo de que Sacrifice luzca en la mayoría de puntos como un evento transicional: su cercanía respecto a Rebellion.

El Campeonato de la División X también tendrá cabida, pero con Leon Slater defendiéndolo frente a Eric Young; descafeinada rivalidad que espero se plasme en un combate decente y eleve un poco más el estatus del «Youngest In Charge» camino hacia Rebellion. Por cierto, dos meses atrás, surgieron ciertos «spoilers» de grabaciones en las que parecía trazarse una historia donde Slater apuntaba a emplear la «Opción C» (canjear el Campeonato de la División X para obtener una oportunidad al Campeonato Mundial TNA). Desconozco si la promotora, ante tal filtración, canceló tales planes, pero la idea me sigue sonando bien.

Mientras, Moose vs. Eddie Edwards supone el enésimo capítulo de un emparejamiento bastante trillado, con dos gladiadores en horas bajas, donde el intríngulis recaerá sobre Alisha Edwards y su potencial traición al otrora líder de The System, luego de mostrarle su apoyo y de que asimismo, este la convenciera de permanecer en TNA. Se viene dramita, que en otros tiempos seguramente tendría la forma de un triángulo amoroso. Pudo haber sido peor. Cada uno se consuela con lo que quiere.

Y difícil consuelo para ese Elijah y The Home Town Man vs. Frankie Kazarian y AJ Francis, con Elijah y Kazarian muy desaprovechados, con un personaje de comedia venido a más como Cody Deaner y con Francis… bueno, simplemente estando ahí ya es suficiente motivo de lamento.

Indicativo también del obtuso «bookeo» en TNA son The Righteous, cuyas derrotas los han dibujado como poco menos que pardillos, cuando sus «gimmicks» transmiten todo lo contrario. Tal vez se trate de una estrategia de estos en pos de ganarse la confianza de The Hardys y acabar por traicionarlos, pero, ¿por qué no haberlos presentado directamente como una amenaza? Entiendo la reticencia, no obstante, de TNA por dejar a los Hardy compuestos y sin oro, pues son sus mayores estrellas hoy día. Revelador, realmente, de que toda la cacareada candencia de TNA pende de unos pocos hilos.

The many already hear it.



you’re just late to the song.



Dig what I’m saying?#TheRighteous #TNAiMPACT pic.twitter.com/lPmqv86aAf — Vincent (@NoNamexVincent) March 23, 2026

La otra lucha de parejas anunciada luce algo mejor, aunque también se presente como antesala de un presumible combate de Rebellion, donde Mustafa Ali buscaría el Campeonato Internacional TNA que ostenta Trey Miguel. Por fortuna, la compañía concede hueco a Jada Stone y repite la fórmula que funcionó en el episodio de iMPACT! del pasado 5 de febrero, cambiando únicamente a Elijah por Miguel para ir contra Ali y Tasha Steelz. Un cambio, luchísticamente hablando, positivo, que supongo propiciará que veamos un buen combate y por ende, una buena actuación de Stone; gladiadora, me reitero, en la que TNA tiene una joya sin pasado con WWE. Doble valor.

Quienes sí arrastran ese bagaje son Mara Sadè y Elayna Black, que tienen la oportunidad en Sacrifice de reivindicarse. Sadè viene de una nefasta rivalidad con Ryan Nemeth y Black de tres luchas, sus primeras en TNA, poco inspiradas. Ahora, «No DQ» mediante, estas gladiadoras tal vez nos dejen algo interesante. Recordemos, Black también tiene bagaje en luchas extremas.

Pero lo verdaderamente interesante entre todo lo que contiene el menú de Sacrifice, lo único realmente que podríamos calificar de imperdible, pasa por Mike Santana y Steve Maclin.

Dos años atrás, Santana hizo su regreso a TNA durante Rebellion 2024, y su primer rival fue Maclin, al que venció, en una buena lucha sólo lastrada por su brevedad. Un mes después, en iMPACT!, hubo revancha, aunque carente de resultado por una interferencia de los Rascalz. Expongo antecedentes porque como verán, Santana y Maclin tienen pendiente conjugarse en un gran duelo bajo los focos de TNA. Y dado el carácter transicional de Sacrifice, cabe preguntarse si será aquí o el próximo mes en Rebellion. Este «feud», diría que lo único brillante en TNA desde el comienzo de su nueva era televisiva, merece prolongarse hasta Rebellion, así que quizás (espero que no) se opte de nuevo por un final con descalificación y se reserve toda la artillería para la velada del 11 de abril.

Espero, en definitiva, que Sacrifice no haga honor a su título y el visionado de este evento un viernes noche de recién estrenada primavera se haga digerible.

► Cartel

CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Mike Santana (c) vs. Steve Maclin

CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS TNA, LUCHA A TRES BANDAS: Arianna Grace (c) vs. Dani Luna vs. Léi Yǐng Lee

CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X: Leon Slater (c) vs. Eric Young

Moose vs. Eddie Edwards

Order 4 (Mustafa Ali y Tasha Steelz) vs. Trey Miguel y Jada Stone

Elijah y The Home Town Man vs. Frankie Kazarian y AJ Francis

LUCHA SIN DESCALIFICACIÓN: Mara Sadè vs. Elayna Black

Jeff Hardy y Vincent vs. The System (Brian Myers y Cedric Alexander)

[COUNTDOWN TO SACRIFICE]