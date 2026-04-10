«Seguimos aquí, somos la voz». Este eslogan adorna el afiche oficial de Rebellion, especial más importante para TNA en lo que llevamos de 2026 desde que el pasado enero Genesis abriera una nueva etapa dentro del producto.

Y no sé si intencionadamente, TNA quiso escoger la ciudad de Cleveland (Ohio, EEUU) como escenario, cuyos aficionados deportivos se han hecho célebres por su inquebrantable fe a prueba de derrotas; protagonistas incluso de un documental de ESPN.

Cleveland rompió su particular maldición en 2016, cuando el equipo de baloncesto de los Cavaliers sorprendió al mundo coronándose por primera vez campeón de la NBA. 50 años de calamidades no se comparan a la mala racha que durante una década ha marcado TNA, pero también es cierto que esta promotora nunca ha sabido realmente lo que significa campeonar.

Rebellion llega, al igual que comenté en el previo de Sacrifice, entre nuevos claroscuros. Por un lado, están los sólidos datos de audiencia de iMPACT! (la semana pasada, aunque compitiera directamente con AEW Collision, no bajó de los 200 mil televidentes y mantuvo un rating de 0.05). Por otro, TNA… sigue siendo TNA, con esa marcha motu proprio de Dani Luna, quien parecía destinada a ostentar el Campeonato Mundial Knockouts. Pero los talentos no tienen tanta paciencia como los seguidores.

Y la primera repercusión directa de la salida de Luna se da en Rebellion. Obligados por las circunstancias, Tommy Dreamer y Cía sitúan a Léi Yǐng Lee otra vez como retadora de Arianna Grace, aunque cayera derrotada ante Luna en el iMPACT! del pasado 26 de febrero. Si bien se guardaron un poco las espaldas programando que Luna encajara la cuenta de tres en la lucha de Sacrifice y justificando la nueva tentativa de Lee en base a que la china nunca recibió su revancha tras ser derrocada en No Surrender, todo luce algo extraño, cuando todavía la inglesa ha seguido apareciendo sobre las pantallas esta misma semana, disputando un combate con Jada Stone en iMPACT! (su último con la empresa).

El principal punto femenil de Rebellion, pues, pierde cualquier atractivo. Lee recuperando el oro supondría volver atrás (la china ni siquiera fue parte ayer del iMPACT!) y Grace constituye la única representante hoy día del «crossover» WWE + TNA junto a Stacks. Puesto que ningún dato en contra justificaría el fin de su aventura titular, cabe esperar una defensa exitosa. Y claro está, defensa plagada de ardides, en línea con todas las protagonizadas por la hija de Santino Marella. El consuelo de que una lucha compense su previsibilidad con calidad «in-ring» aquí parece poco probable.

Sí queda el consuelo en lo que respecta al principal punto varonil de Rebellion, donde por desgracia Steve Maclin no estará. En otro de esos infortunios que tanto hermanan a TNA con Cleveland, la lucha estelar de Sacrifice quedó truncada tras una aparente conmoción de Maclin, fruto de una Superkick vía Mike Santana. Y habría incluso encajado en la historia que el «Bulletproof» regresara para retomar hostialidades con Santana en Rebellion. Pero aunque TNA se prestara a aclarar que Maclin no fue víctima de una conmoción, desde entonces nada hemos sabido de él.

Desconozco si TNA adelantó sobre la marcha el «feud» Santana vs. Eddie Edwards durante el epílogo de Sacrifice, de cara a vender ya Rebellion. En cualquier caso, así están las cosas, y el PPV teóricamente de mayor calado en el calendario de TNA sólo por detrás de Slammiversary y Bound For Glory cuenta con un estelar descafeinado. Ni Edwards es ya el de antaño, ni The System acompaña en el sentido de otorgarle un aura de amenazante retador. Con todo, el oficio permanece, y Edwards tiene de sobra para conjuntar todavía luchas dignas, en un emparejamiento que por otra parte no se presenta reiterativo, ya que sólo se han enfrentado una vez de forma individual, y hace ya casi dos años (iMPACT! del 29 de agosto de 2024).

TNA está vendiendo Rebellion como la potencial gran noche de The System. Aparte de Edwards, Cedric Alexander buscará el Campeonato de la División X que ostenta Leon Slater, al tiempo que Brian Myers y Bear Bronson harán lo propio con el Campeonato Mundial de Parejas TNA en posesión de The Hardys. El problema es que al igual que Edwards, Alexander se antoja rival circunstancial para Slater. «The Youngest In Charge» supera ya los ocho meses al frente de la División X, y si no termina por dejar vacante su presea haciendo uso de la «Opción C», otros nombres (¿Ricky Sosa?) y otras citas serían más adecuadas para concluir su reinado. La buena noticia es que seguramente Slater y Alexander nos dejen un notable duelo, recordando el anterior entre ellos, viso en Emergence 2025.

Mientras tanto, la defensa de los Hardy arroja ciertas dudas. Atendiendo a la narrativa que pone sobre la mesa TNA, The Righteous, quienes ya revelaron su verdadera cara en Sacrifice, interferirían para costarle la victoria y sus correas a Matt y Jeff Hardy. Asimismo, esto daría algo de crédito a The System como facción ruda top, en compensación de las presumibles derrotas de Eddie Edwards y Cedric Alexander. Pero al mismo tiempo, la popularidad de los Hardy invita a estirar todo lo posible el tenerlos como monarcas, lo que conduciría a una revancha titular con The Righteous (tras vencerlos anoche) y el consiguiente pase de antorcha, tal vez en Slammiversary.

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Puede ser la gran noche de The System y también, en menor medida, la de Order 4. El veterano Bill Collier, conocido ahora como Special Agent 0, tendrá su primer mano a mano en TNA desde que compite bajo esta identidad frente a un Moose que momentáneamente deja de lado su cruzada personal contra The System para encargarse de una facción socia de Eddie Edwards y Cía. Ya saben eso de que los amigos de mis enemigos son mis enemigos.

Y en el otro potencial «show stealer» de Rebellion, Trey Miguel pone por segunda vez sobre la mesa el Campeonato Internacional TNA, con Mustafa Ali pretendiendo su estatus. Esperemos, no obstante, que se parezca más al último choque que conjuntaron (iMPACT! del pasado 4 de diciembre) que al primero (iMPACT! del pasado 8 de mayo), pues este contuvo interferencias; fórmula, me temo, a reproducirse el sábado, dado el pique que igualmente Order 4 y Jada Stone se guardan.

Entre el resto de lo configurado, poco espero del choque que enfrentará a The Elegance Brand con Mickie James, ODB y Taryn Terrell. Por otra parte, Frankie Kazarian vs. Elijah y Nic Nemeth vs. AJ Francis apuntan a cumplir su función de encuentros de medio cartel sin demasiadas pretensiones, obviando que Nemeth tendrá en su esquina a Bernie Kosar, exjugador de los Cleveland Browns, equipo de la NFL cuyo último momento de gloria se dio allá por 1964.

Y la cuenta atrás de Rebellion estaría incompleta sin mencionar la noticia de la semana en TNA, que ha acabado por minar el «hype» hacia el show (incluido el aparente «teaser» del retorno de EC3): esa definitiva tierra de por medio que la empresa ha puesto con AEW, detonante de varias abruptas cancelaciones. TNA, lo dicho, parece empeñada en poner a prueba la paciencia de sus talentos y de sus fans.

► Cartel

CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Mike Santana (c) vs. Eddie Edwards

CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS TNA: Arianna Grace (c) vs. Léi Yǐng Lee

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS TNA: The Hardys (c) vs. The System (Brian Myers y Bear Bronson)

CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X: Leon Slater (c) vs. Cedric Alexander

CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Trey Miguel (c) vs. Mustafa Ali

Frankie Kazarian vs. Elijah

HARDCORE COUNTRY MATCH: The Elegance Brand (Ash By Elegance, Heather By Elegance y M By Elegance) vs. Mickie James, ODB y Taryn Terrell

Moose vs. Special Agent 0

Nic Nemeth vs. AJ Francis

[Countdown to Rebellion]