La principal noticia (por ahora) de la semana luchística, que TNA tiene nuevo acuerdo televisivo, marca la celebración este viernes de su último especial del año, Final Resolution, desde el County Coliseum en El Paso (Texas, EEUU).

Y su cartel responde a la gran pregunta que se han hecho los seguidores a raíz de esta inminente «AMC Era»: ¿continuará el «crossover» entre TNA y WWE de cara a 2026? Carlos Silva ya lo dejó claro bajo reciente entrevista.

«Completamente. Ha sido parte muy importante a la hora de lograr este acuerdo. Es parte muy importante para que ahora podamos devolver un poco el favor y brindar también una gran plataforma a algunas de esas superestrellas. Así que sí, completamente. Las historias, las cosas que estamos haciendo juntos, van a seguir desarrollándose en 2026».

► TNAMC

Vaya si continuará. Tres de las principales lucha de Final Resolution escenifican tal alianza, que alcanzó una nueva fase con el ataque de Robert Stone, Lexis King, Stacks, Brooks Jensen, Charlie Dempsey y High Ryze sobre Mike Santana durante el iMPACT! del pasado 13 de noviembre, cuya inmediata consecuencia fue que el ex-LAX ya no sea máximo monarca de la empresa y este estatus lo tenga actualmente Frankie Kazarian. A posteriori, otros luchadores de TNA se han visto afectados por la «invasión», escenificando una guerra abierta que también se hizo presente en Turning Point.

Santana, principal víctima (dentro y fuera del «kayfabe») tendrá hueco en Final Resolution, aunque de manera secundaria respecto a sus anteriores implicaciones en especiales. Su rival, Charlie Dempsey, no parece encontrar hueco en NXT (lleva desde agosto sin disputar un encuentro televisado) y resulta interesante su elección, pues junto a Santana podría sacar un buen combate. Narrativamente, me surgen más dudas.

Durante el episodio de iMPACT! del pasado 20 de noviembre, Santana dirigió sus miras tanto hacia Kazarian como hacia los «invasores» de NXT, prometiendo que se vengaría, uno por uno, de todos los que ahora lo hacen lucir cual versión luchística de Sísifo. Sería de recibo que reconquistara el Campeonato Mundial TNA en el estreno de iMPACT! en AMC, pero antes parece, pretende acabar con Stone y los colegas de este. Una tarea que tendría que realizar en apenas un mes, considerando también el parón navideño. Eso sí, ayer en iMPACT! ya dio su merecido a Stone.

Pero otros igualmente buscan «vendetta». The Hardys tuvieron la idea de poner sobre la mesa el Campeonato Mundial de Parejas TNA en pos de atraer a sus dominios a High Ryze (Tyson Dupont y Tyriek Igwe); aunque desconozco cuál es su plan más allá de, claro está, retener las correas frente a la novel dupla. Mientras, Steve Maclin hará lo propio con el Campeonato Internacional ante Stacks, quien fracasó en su intento de derrocar a Leon Slater como Campeón de la División X el pasado octubre. Sin prever cambios titulares en ambos encuentros ni un dechado de calidad «in-ring», al menos espero que TNA no los sature de ardides. Por cierto, ¿alguien recuerda que Maclin y El Mesías detonaron una rivalidad?

Lo más interesante, sobre el papel, de Final Resolution, estará, sin embargo, fuera de la historia TNA vs. WWE NXT. Y no, no me refiero a AJ Francis rebajando el prestigio del Campeonato de la División X en choque contra Leon Slater.

Veremos la primera amenaza a la recién estrenada ostentación de Léi Yǐng Lee como Campeona Mundial Knockouts vía Xia Brookside, mientras Frankie Kazarian afrontará también su defensa inaugural del equivalente varonil (bajo los focos de TNA, pues ya la puso en liza durante un reciente evento de 4th Rope Wrestling) en duelo contra JDC, quien asegura colgará las botas en 2026. Por tratarse de emparejamientos que pocos esperarían para los principales huecos estelares de un especial, merecen mi curiosidad (amén de la devoción personal que mantengo hacia Kazarian). Otro tema pasa por valorarlos desde una perspectiva más amplia.

Puede resultar riesgoso, e incluso necio, juzgar las decisiones creativas que atañen a quién debería estar en qué posición cuando uno desconoce los entresijos de una compañía y su hoja de ruta. El problema es que TNA lleva ya demasiados meses poniendo a prueba mi paciencia e intuyo que la de muchos seguidores. Y cuando parecía encaminarse hacia el camino correcto con la victoria de Santana en Bound For Glory, este perdió la corona en su primer iMPACT! Tal vez la meta final sea una segunda coronación en Genesis, evento que tendrá lugar el próximo mes (todavía sin fecha concreta), pero el daño ya se hizo, y apenas tres días después de anunciar su mayor contrato televisivo en una década, presentará dos duelos por sus principales títulos que lejos de hacerla parecer la segunda promotora del mundo, que diría Chris Jericho, la hace lucir por detrás no ya de WWE y AEW, sino de MLW.

Una imagen distinta habría destilado el producto con Santana y Tessa Blanchard de principales caras. Porque si la máxima presea varonil merecía estar en manos del boricua, la femenil no debía estar en otras manos que las de Blanchard, por bagaje, condición de talento «de la casa» y mediaticidad. ¿Qué mejor manera de sacar partido del «nuclear heat» que genera? A cambio, «la Única» está enfrascada en un insulso periplo «tag team» junto a Victoria Crawford, con la que buscará en Final Resolution el Campeonato Mundial de Parejas Knockouts que portan The IInspiration.

Todo, pues, queda entre amigos. Final Resolution será un show blanco, a modo de paréntesis festivo donde se presuponen escasos acontecimientos relevantes de cara a lo que resta de 2025 y por extensión, lo que resta de su actual era televisiva. Un evento celebratorio si me apuran, aunque para el verdadero fan de TNA haya poco que celebrar.

► Cartel

[COUNTDOWN TO FINAL RESOLUTION]

