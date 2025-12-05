Durante el último año, vengo exponiendo cómo ROH acusa una dejadez tan flagrante que definitivamente ejerce ya de marca secundaria de AEW; algo que no pocos preveíamos cuando Tony Khan anunció su adquisición allá por marzo de 2022.
«La espiral del honor» suele servir cual suerte de epígrafe para mis reviews semanales, y creo resulta propicio emplear también tales palabras a la hora de hablar del último gran evento de ROH en 2025, Final Battle, que tendrá lugar este viernes 5 de diciembre.
► Chocolate para el loro
El año pasado, Final Battle no estuvo exento precisamente de críticas. Bastante más numerosas que las que he escuchado estos días previos a la nueva entrega. Todo, porque Chris Jericho y Matt Cardona se midieron con el Campeonato Mundial ROH sobre la mesa, luego de una vilipendiada coronación de «Le Champion» en AEW Dynasty. Sin embargo, aquella entrega tuvo una construcción a años luz de la mostrada por Final Battle 2025, y en general, su cartel destilaba una sensación de cuanto menos, cierto trabajo de fondo. No puede decirse lo mismo sobre el menú que presenta el show del próximo viernes.
Durante las semanas previas a Final Battle 2024 se hablaba de las pretensiones de Tony Khan por conseguir que ROH obtuviera un contrato televisivo en 2025. Era comprensible tal afán narrativo de cara a que algún medio viera con buenos ojos ofrecer hueco dentro de su parrilla a un producto luchístico que no únicamente se basara en armar combates «random» cada jueves y contuviera cierta serialidad en pos de atraer espectadores casuales y regularizar su atención. Pero a menos de un mes para concluir 2025, ROH continúa igual que hace un año.
Y en estas, aparece un reporte bastante insólito: según Fightful, Warner Bros. Discovery ofreció hueco en TruTV a ROH para los viernes noche (concretamente, a las 10 pm), pero Tony Khan no quiso consumar el acuerdo por estar lejos de sus pretensiones económicas, que, comenta Sean Ross Sapp, ninguna televisora ha estado dispuesta a contentar. WBD, de resultas, ocupará ese hueco en TruTV con una repetición de AEW Dynamite.
Surrealista, se mire por donde se mire. A pesar de lo deslavazada que luce la ROH actual, WBD estaba dispuesta a darle cabida en su plataforma. Y un hueco interesante, los viernes a las 10 pm, si bien una vez SmackDown vuelva a durar tres horas en 2026 habría coincidido con su último tercio; tal vez otras de las razones por las que Khan rechazó la propuesta. En cualquier caso, revelador del conformismo que se ha instalado entre los responsables de la casa del honor.
Parece fácil adivinar por qué ninguna televisora está dispuesta a pagar por el precio que Khan le pone a ROH. Y es que seguramente exija una cantidad desorbitada considerando la imagen actual del producto. Khan busca una oferta que compense los cambios que tendría que afrontar para aparentar un poco de consistencia e identidad propia; véase, elenco y calendario de grabaciones propios, con todos los costes de producción que eso implicaría. La noticia, en definitiva, acaba por confirmarnos que Khan nunca tenía intenciones reales de hacer de ROH una promotora propia.
Y por tercera vez este año, la cantinela se repite. ROH intenta difuminar las críticas con un PPV, sobre el papel, atractivo, diseñado precisamente para cualquier espectador casual de lucha libre por su fácil aproximación, sin necesidad alguna de conocer el camino que ha llevado a concretar cada punto. Porque básicamente, se concretaron de una tacada casi todos hace una semana.
Respecto a Supercard Of Honor y Death Before Dishonor, Final Battle va un paso más allá en apariencia estelar, con Mercedes Moné defendiendo el Campeonato Mundial de Televisión ROH frente a Red Velvet, Ricochet estrenándose como Campeón Nacional AEW contra Dalton Castle o Nigel McGuinness desempolvando sus botas para un «Iron Man» junto a Lee Moriarty. Tan estelar, que Final Battle evidencia más que nunca una falta de personalidad flagrante. Dato: la actual monarca televisiva sólo había pisado una vez ROH antes de Final Battle, y lo hizo ayer en HonorClub.
Especial mención también para la final del torneo por coronar a la primera Campeona Pura, entre Deonna Purrazzo y Billie Starkz, que aunque seguramente propicie un buen duelo y una portadora inaugural de categoría, viene a acrecentar esa sensación de laxitud creativa, en una praxis convergente con la entrada en escena de dicho Campeonato Nacional AEW y el Campeonato Mundial Femenil de Parejas AEW.
Supercard Of Honor y Death Before Dishonor fueron en sí notables veladas, que contuvieron algunas de las mejores luchas del 2025, en especial gracias a Bandido y Athena. Y sí, «el Más Buscado» y «The Minion Overlord» regresan el viernes, ante una responsabilidad por dejar en alto el nombre de ROH ahora más ligera, al compartirse con Moné, Ricochet o McGuinness. Y seguramente Final Battle siga la misma línea y acabe resultando disfrutable, dada esa conjunción de nombres bajo los mismos focos. ROH tapa el Sol, pero cada gran evento que pasa lo hace con un dedo que cada vez parece más pequeño.
► Cartel
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL ROH: Athena (c) vs. Persephone
- CAMPEONATO MUNDIAL ROH, SURVIVAL OF THE FITTEST: Bandido (c) vs. Sammy Guevara vs. Komander vs. Hechicero vs. Blake Christian vs. The Beast Mortos
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE TELEVISIÓN ROH: Mercedes Moné (c) vs. Red Velvet
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS ROH (VACANTE): La Facción Ingobernable (Sammy Guevara y The Beast Mortos) vs. Adam Priest y Tommy Billington
- CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS ROH: Shane Taylor Promotions (Shane Taylor, Shawn Dean y Carlie Bravo) (c) vs. SkyFlight (Scorpio Sky, Dante Martin y Darius Martin)
- FINAL POR EL CAMPEONATO FEMENIL PURO ROH, LUCHA DE REGLAS PURAS: Deonna Purrazzo vs. Billie Starkz
- CAMPEONATO NACIONAL AEW: Ricochet (c) vs. Dalton Castle
- IRON MAN DE 30 MINUTOS: Nigel McGuinness vs. Lee Moriarty
