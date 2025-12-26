La cuenta atrás: AEW Worlds End 2025 | Desayuno continental

Una de las mejores ideas de programación que ha tenido AEW en toda su historia ha sido el Continental Classic. Jon Moxley, si bien dentro del personaje, sintetizó en pocas líneas qué hace atractiva a la justa.

«Me gusta el Continental Classic. Es simple. Entras al ring bajo los focos, llevas contigo lo que tengas y todo se muestra; no hay lugar donde esconderse. Cuanto más avanzas, más revela sobre ti el torneo. Se mide por agallas, esfuerzo, dentro del ring. Así se supone que debía ser desde el principio, tío».

Y por tercer año consecutivo, el C2 supone uno de los pilares en que se sostiene el cartel de Worlds End. Este 2025, con mayor presencia si cabe.

► El (nuevo) juego de la silla

En Worlds End 2024, AEW potenció su fórmula iniciada un año atrás: dicho PPV no sólo albergaría la final del Continental Classic, sino las dos semifinales, elevando enormemente el nivel «in-ring», hasta el punto de que fueron los «highlights» aquella noche, con especial mención para el último duelo, entre Kazuchika Okada y Will Ospreay.

En Worlds End 2025, AEW perfecciona la fórmula. Ambas semifinales, además de suponer, sobre el papel, grandes emparejamientos, dan cabida a dos de las principales y mejores historias del producto.

Por un lado, tenemos a Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita en esperado duelo, construido durante meses, que incluso se rumoreó formaría parte de Wrestle Kingdom 20. Era lógico que AEW quisiera reservarse, cuanto menos, la primera vez de estos enfrentándose en mano a mano. Y diría que la segunda, pues intuyo que a no mucho tardar volverán a colisionar y lo visto el sábado sólo sea aperitivo de una revancha de mayor envergadura. Recordemos, ambos protagonizarán las dos principales luchas de Wrestle Kingdom 20; Takeshita defendiendo el Campeonato Mundial de Peso Completo IGWP frente a Yota Tsuji y Okada batiéndose el cobre con Hiroshi Tanahashi en la despedida competitiva del «Ace».

Por otro, un choque también inédito, Jon Moxley contra Kyle Fletcher, cuando precisamente el Death Rider se encuentra inmerso en un arco que probablemente lo lleve de nuevo al bando técnico, tras perder el Campeonato Mundial AEW y no ser capaz de doblegar a Darby Allin ni Kyle O’Reilly, dejándose así por el camino cierta credibilidad como líder del grupo. Percepción agudizada con su derrota ante Claudio Castagnoli en el Continental Classic y con la victoria de PAC ante Allin en Full Gear 2025.

Y más allá, la final puede dejarnos un choque que acabe de dinamitar la Don Callis Family en caso de que Okada y Fletcher se encuentren allí, considerando la existencia de ciertas tiranteces a raíz de la victoria del australiano sobre el «Rainmaker» el pasado mes, en uno de los primeros combates del Continental Classic.

Aseguraría con rotundidad que este 2025 los puntos del cartel adscritos al C2 constituirán de nuevo el «highlight» si no fuera porque AEW ha armado un estelar enormemente intrigante, muy distinto al de 2024.

Curiosamente, aquel tuvo la misma forma de un baile a cuatro bandas, y con un rudo como campeón a batir. Sin embargo, nadie preveía que por entonces Jon Moxley viera finiquitada su ostentación tan pronto, y el resultado acabó de confirmarlo. Ahora, el estatus de Samoa Joe, a pesar de coronarse hace apenas un mes, luce incierto más allá del sábado, en un compromiso contra «Hangman» Adam Page, Swerve Strickland y MJF. Este último, gran animador de la contienda con su adhesión, dejándonos un paradójico retorno de completo «babyface» por el que de pronto parece posicionarse como favorito para salir campeón, recordando que Joe lo destronó en la primera entrega de Worlds End.

La pregunta de por qué Joe volvió a coronarse máximo monarca podría quedar respondida, y sólo a través de MJF… y Strickland. Seguramente AEW no quería que estos recuperaran la preciada presea a costa de Page y la empresa se haya marcado un Stan Stasiak con Joe. AEW ha dispuesto la sensación de un inminente cambio titular; primero, por la injusta derrota de Page en Full Gear y segundo, por el «momentum» de MJF y Strickland. Un devenir distinto se antojaría decepcionante incluso aunque la lucha fuese de cinco estrellas; algo que dudo a tenor de cómo AEW ha configurado esta nueva versión ruda de Joe, necesitado de interferencias. Principal motivo por el que la escena estelar se vería beneficiada teniendo a un campeón técnico.

Y no se vayan, porque hay más tela que cortar en el cartel de Worlds End 2025.

Jamie Hayter vuelve a la órbita del Campeonato Mundial Femenil AEW y lo hace para reforzar, presumiblemente, el aura de Kris Statlander, aunque aquí el resultado sea secundario. Podrían combatir sin oros de por medio y esta lucha se antojaría igual de atractiva. Existe un precedente reciente entre ellas, que ya destiló bastante calidad, durante el episodio de Dynamite del pasado 23 de abril, con victoria para Hayter. Es de suponer mejoren aquella primera vez.

¿Echan de menos un poco de locura en el menú? No se preocupen, Darby Allin y Gabe Kidd aportarán su granito de arena a la causa mediante mano a mano que intuyo tendrá poco de «estándar», considerando que el inglés intentó churruscar al estadounidense en Blood & Guts. Recientemente bromeaba con Ernesto Ocampo sobre la inclusión en la categoría Sorpresa del 2025 que Allin aún continuara en el mundo de los vivos.

Parece que tampoco estará mal esa revancha FTR vs. Bang Bang Gang por el Campeonato Mundial de Parejas AEW en modalidad «Street Fight», al igual que la primera defensa de Babes Of Wrath como campeonas de duplas, ante Mercedes Moné y Athena; aunque la inclusión de esta presea desate mis suspicacias acerca de si realmente representa un paso adelante para la división femenil.

AEW, en definitiva, consigue otra vez convencernos de la utilidad de un último PPV a menos de una semana de que acabe el año.

► Cartel

[ZERO HOUR]

The Sisters Of Sin (Julia Hart y Skye Blue) vs. Hyan y Maya World

