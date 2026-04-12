Programar un show teniendo en cuenta los colores de la sede donde se celebra es una tradición luchística a la que AEW no se ha podido resistir. Recordemos las dos primeras ediciones de All In: London, donde, entre otros nombres, se coronaron Saraya, Will Ospreay o Mariah May (hoy Blake Monroe), talentos británicos. O la más reciente entrega de Forbidden Door, también desde UK, donde se produjo un «dream match» entre Nigel McGuinness y Zack Sabre Jr.

El domingo, no serán las islas británicas, sino Canadá, la que tenga un PPV casi ad hoc, como nunca antes ha conjuntado AEW.

«Una de las mayores cualidades de Tony Khan podría ser también su mayor debilidad. El tipo no tiene un solo ápice de maldad. Es completamente y genuinamente un hombre de buen corazón que no sabe ser de ninguna otra manera. Simplemente es su naturaleza y su forma de ser. El tipo es un alma bondadosa, dándole todo el crédito del mundo, dentro de la cultura de egoísmo que se ve en el mundo actual. «Es una pena, pero en el mundo de la lucha libre eso juega en tu contra. Mira quién está en la cima de la cadena alimenticia en la WWE. Mira quién tiene todo el poder. Mira quién ha estado ahí siempre. Te lo aseguro: no llegaron ahí por ser buenos tipos».

Khan, seguidor confeso de Juggalo Championship Wrestling, fue retratado así por Vince Russo tras su reciente entrevista en el podcast ‘The Coach & Bro’. Y algunos seguidores han querido emplear tales palabras de Russo para cargar contra ciertas decisiones creativas tomadas de cara a Dynasty. Y precisamente, en especial, contra las que atañen a nombres canadienses. Sí, habrán adivinado que hablo sobre Chris Jericho y, en menor medida, sobre Adam Copeland y Christian Cage.

Es curioso cómo la imagen que la comunidad luchística tiene hoy de Jericho lo acerca tanto a la de un Hulk Hogan «nWo Era», cuando el trabajo hasta ahora realizado por «Le Champion» está en las completas antípodas. Claro que, no ayuda que se reportara que su regreso a WWE fue truncado por diferencias creativas y una mayor oferta económica de parte de AEW, tras ciertas declaraciones el pasado año, cuanto menos llamativas, situando a TNA como «la segunda promotora del mundo», ahora que esta ha puesto tierra de por medio con los Élite en una declaración de guerra definitiva.

AEW, lo cierto, arriesga incluyendo tan pronto a Jericho en una lucha de PPV, armada el miércoles mediante un simple segmento donde Ricochet instaba al veterano a volver de gira con Fozzy porque nadie lo quería en el vestidor. Veremos si el experimento de Jericho (y su resucitada lista) goza del respaldo necesario en EE.UU., pues era evidente que el miércoles, ya sobre suelo canadiense, lo tendría. Pero parece lógico que de estipular un retorno para Jericho, AEW lo programara para Dynasty, tercer PPV de la empresa desde el país de la hoja de arce. Y no creo que este combate lastre el cartel que presenta la cita ni suponga disrupción alguna en la buena dinámica mostrada por AEW durante el último año. Un servidor siempre ha sido partidario de que AEW construya su propia marca evitando todo lo posible valerse de antiguos nombres de WWE, pero Jericho supone una de las figuras fundacionales del producto Élite.

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Copeland y Cage, sin embargo, no pueden presumir de la vinculación que Jericho guarda con AEW. Se entiende que, respecto al otrora Edge, algunos seguidores y analistas (entre los que me incluyo) arquearan la ceja ante la reaparición el pasado mes de un «part timer» cuyos mejores días quedaron atrás hace tiempo. Y es que AEW tiene un problema con su división «tag team».

Numerosos equipos pueblan el panorama de la compañía, y aunque Tony Khan y Cía intentan impulsar a nuevas caras, durante los dos últimos años el Campeonato Mundial de Parejas AEW ha estado en posesión de veteranos (The Young Bucks, The Hurt Syndicate, FTR) y de una alianza que por no atractiva dejó de ser aleatoria (Brodido). Private Party supuso la única dupla pura con suficiente proyección como para consolidarse… y su ostentación quedó truncada tras la llegada de MVP y Cía.

Afortunadamente, de vencer Copeland y Cage en Dynasty la situación resultaría muy distinta, porque FTR, sus rivales, llevan ya casi cinco meses como tres veces monarcas. A estas alturas, Dax Harwood y Cash Wheeler ya gozan del estatus de leyendas vivientes con licencia para perder en cualquier circunstancia. Un reinado de Cope & Cage permitiría disponer una notoria lucha de estos contra los Young Bucks de cara a All In o tal vez una Triple Amenaza añadiendo a FTR.

Y si Jericho puede considerarse figura fundacional, qué decir sobre Kenny Omega.

Desde finales del pasado año, AEW viene ofreciendo unos «main events» de PPV trascendentales: Samoa Joe poniendo fin sorpresivamente al reinado de «Hangman» Adam Page (Full Gear), MJF coronándose de nuevo campeón (Worlds End) y Page perdiendo ante Friedman para no volver a luchar más por el preciado «Triple B» (Revolution). ¿Debemos esperar lo mismo en Dynasty? ¿Veremos el domingo cómo Omega consuma su última gran oportunidad titular? AEW juega con ello e incluso nos sugiere que así será, apelando a la lógica no escrita de que si en el último careo previo a un gran duelo alguien sale particular vencedor, ese será quien acabe perdiendo. Recordemos, Omega cantó victoria el miércoles ante un defenestrado MJF, al que incluso le quitó momentáneamente su anillo Dynamite Diamond.

Lo interesante aquí es que una derrota de Omega no tendría por qué significar su definitivo alejamiento del título mundial. Él mismo también confiesa, bajo reciente entrevista con VICE, que su dolencia está controlada y que algunos días se siente mejor que nunca. Tras «Hangman», otra pérdida para la principal escena titular en apenas un mes sería excesivo incluso en AEW, donde hay aspirantes de sobra hoy día. Por ello, la continuidad de MJF en el trono tras una lucha excepcional, con potenciales rivales en el horizonte como Darby Allin, Andrade y Will Ospreay, supone la vía más propicia. Una resolución donde todos ganan.

Y hablando de Andrade, Allin y Ospreay, los resultados de sus implicaciones podrían darnos precisamente una buena pista de lo que le espera a MJF en los próximos meses.

Grata noticia que Andrade continúe en primera línea y no se haya perdido entre tanto miembro de la Don Calilis Family, pues es un seguro a la hora de dispensar combatazos. Y grata noticia que lo emparejen con Allin, ahora que «el Ídolo» se encuentra en su mejor versión desde que saliera de México para probar fortuna en EE.UU. El ansia de Allin por buscar el Campeonato Mundial AEW en pos de demostrarse a sí mismo que puede ser la cara de la empresa tal vez le pase factura y a cambio, Andrade termine por recibir esa oportunidad titular que hay sobre la mesa, quizás de cara a Double Or Nothing. Entonces, All In ya sería cosa de Allin, en un calambur que lleva demasiado tiempo ahí. O tal vez All In sea cosa de Ospreay, sin juegos de palabras que valgan.

Andrade vs. Allin podría robarse perfectamente el show, pero es que el cartel de Dynasty, como suele lograr AEW, luce cual colección de presumibles «bangers». Ospreay vs. Jon Moxley también podría serlo, ateniéndonos al brillante precedente visto cuatro años atrás en NJPW Windy City Riot. Con luchas así, siempre lo digo, el resultado me parece secundario, aunque el hecho de que esta tenga oro de por medio, el Campeonato Continental, le otorga mayor expectación. Un triunfo de Moxley frenaría la candencia de Ospreay en su regreso, mientras un triunfo de Ospreay dejaría a Moxley exento de propósito, a menos que AEW tome por fin la vía creativa de una traición de los Death Riders a su líder.

No obstante, la celebración del torneo de la Owen Hart Foundation se antoja un pasaporte factible para situar a Ospreay en el cierre de All In. O a Allin… Instancia que, recordemos, se repite respecto al pasado año, cuando finalmente fue «Hangman» quien, tras ganar dicha justa, terminó por sacar el Campeonato Mundial AEW del odioso maletín en que se encontraba. Este año parece que, ahora sí, la disyuntiva se reduce a Allin u Ospreay.

Completando el cartel de Dynasty, Thekla, la «MVP» de la última tanda de contrataciones de AEW (en palabras de Tony Khan), ajustará cuentas con Jamie Hayter, su primera rival dentro del ecosistema Élite, intentando conservar el máximo cetro femenil; los Young Bucks se enfrentarán a Kazuchika «Jordan» Okada y Konosuke «Pippen» Takeshita , The Dogs defenderán por primera vez el Campeonato Mundial de Tríos AEW, ante Orange Cassidy, Roderick Strong y probablemente Kyle O’Reilly, al tiempo que conoceremos nuevo Campeón TNT, Casino Gauntlet Match mediante, consecuencia de la baja por lesión de Kyle Fletcher. He perdido ya la cuenta de cuántos potenciales «show stealers» ofrece Dynasty.

Cuando AEW amplió su nómina de eventos de pago por visión a nueve (10 si incluimos Wrestle Dynasty), fui el primero en criticar, con razón, un movimiento que inicialmente pasó factura al producto. Hoy, apenas un mes después de Revolution, AEW ha conseguido que Dynasty luzca tan interesante como aquella esperada cita de marzo.

► Cartel

CAMPEONATO MUNDIAL AEW: MJF (c) vs. Kenny Omega

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Thekla (c) vs. Jamie Hayter

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: FTR (c) vs. Adam Copeland y Christian Cage

CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Jon Moxley (c) vs. Will Ospreay

CAMPEONATO TNT (VACANTE), CASINO GAUNTLET: Tommaso Ciampa vs. Rush vs. más luchadores por desvelar

CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: The Dogs (Gabe Kidd, David Finlay y Clark Connors) (c) vs. Orange Cassidy, Roderick Strong y un luchador por desvelar

Andrade vs. Darby Allin (si Allin vence obtendrá oportunidad por el Campeonato Mundial AEW)

The Young Bucks vs. Don Callis Family (Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita)

Chris Jericho vs. Ricochet

[Zero Hour]