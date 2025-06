La costurera de Cody Rhodes: «Es el que más gasta»

Sandra Gray es una popular costurera dentro del mundo de la lucha libre ya que creó icónicos atuendos para Scott Hall, Diamond Dallas Page o Cody Rhodes.

Hablando con Conrad Thompson en The Insiders, reveló que el «American Nightmare» es el luchador para el que ha trabajado que más dinero ha gastado:

Así mismo, Gray cuenta que planea lanzar un libro con los diseños que ha creado y en el que cuente cómo ha sido su carrera:

«Lo voy a hacer. Puedo decirte que aún no está listo. He estado trabajando en él por un tiempo. Tiene muchas fotos. Cuento cómo entré en la industria. Tiene cosas especiales, como códigos QR que puedes escanear para ver material detrás de cámaras que no he publicado en redes sociales. Espero que los primeros ejemplares que tenga en mis manos y pueda ver incluyan muestras reales de tela de los atuendos que hice. No tiro nada. Aprendí a conservar todo. Tengo muestras de cosas que están relacionadas con las fotos del libro. Alguien me dijo, cuando le conté la idea, que no era necesario poner el material real, que nadie lo notaría. Yo le respondí: ‘Ellos no lo sabrán, pero yo sí’. No puedo esperar a llegar a esa parte. Voy a tomar los primeros ejemplares del libro y recortar muestras de tela para colocarlas justo al lado de la imagen del atuendo. El libro cubre toda mi carrera, desde WCW, WWE y AEW.»