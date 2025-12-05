La coronación de Claudio Castagnoli; Hechicero se lleva la Leyenda Azul y más

Es viernes y volvemos a leernos en «Mirada Semana CMLL«, con el resumen informativo con lo más destacado que sucedió dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre.

► Mirada Semanal CMLL

Esta fue una intensa semana donde se contó con la flamante presencia de Los Death Riders (Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta y Daniel Garcia). Castagnoli logró apoderarse el Campeonato Mundial de Peso Completo CMLL tras doblegar a Gran Guerrero. Yuta y Garcia retaron sin éxito a Hermanos Chávez por el cetro mundial de Parejas. Sin embargo los tres luchadores de AEW dejaron un gran sabor de boca.

Bárbaro Cavernario sorprendió por conquistar el Torneo La Leyenda Azul 2025 dando cuenta de Místico y Soberano Jr. tras una intensa refriega que emocionó al público.

Pero no tardemos más y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 28/noviembre/2025

En la tercera batalla de la noche, Olympia se quedó con el triunfo al superar a La Jarochita en un intenso Match Relámpago de Amazonas.

Capitán Suicida, El Audaz y Fugaz apostaron por los vuelos para adueñarse del combate, pero Villano III Jr., Vegas Depredador y Yutani supieron frenarlos y se quedaron con la victoria. Al final, Yutani recibió un reto directo de Capitán Suicida

Siguen forjando una historia dorada; Niebla Roja y Ángel de Oro volvieron a demostrar su grandeza al retener, una vez más, el Campeonato Mundial de Parejas del CMLL, superando en un choque vibrante a los Death Riders (Wheeler Yuta y Daniel Garcia).

Claudio Castagnoli lo consiguió. El integrante de los Death Riders se coronó como el nuevo Campeón Mundial Completo del CMLL tras imponerse a Gran Guerrero en una batalla inolvidable. El Hermanito Chulo cayó en su octava defensa.

Bárbaro Cavernario dejó fuera de combate a Místico con una plancha hacia fuera del ring y, aprovechando el momento, derrotó después a Soberano Jr. para coronarse como ganador del Torneo Leyenda Azul 2025.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Match Relámpago: Shockercito venció a Minos II (8:06)

2) Astral y Fury Boy vencieron a Draego y Troyano (10:40)

3) Match Relámpago: Olympia venció a La Jarochita (8:23)

4) Vegas Depredador, Villano III Jr., Yutani vencieron a Capitán Suicida, El Audaz, Fugaz (13:03)

5) Campeonato Mundial de Parejas CMLL: Ángel de Oro y Niebla Roja © vencieron a Daniel García y Wheeler Yuta (11:26) defendiendo el título

6) Campeonato Mundial de Peso Completo CMLL: Claudio Castagnoli venció a Gran Guerrero © (14:26) conquistando el título.

7) Torneo La Leyenda Azul 2025 – Final: Bárbaro Cavernario venció a Místico, Soberano Jr. (17:33) ganando el torneo.

.

• Sábado de Arena Coliseo – 29/noviembre/2025

Atlantis, Blue Panther y Rey Bucanero impusieron su jerarquía de Leyendas del Ring al superar a Las Bestias del Diablo (Akuma y Los Gemelos Diablo) en el evento especial.

Barboza soportó con firmeza los embates más poderosos de Titán; sin embargo, El Inmortal terminó imponiéndose y lo derrotó en un Match Relámpago de gran nivel.

Usando violencia sin límites, los Death Riders, Wheeler Yuta y Daniel Garcia, encabezados por Claudio Castagnoli, se impusieron con autoridad ante el poderoso tridente del CMLL conformado por Esfinge, Último Guerrero y Difunto

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Blue Shark y El Vigia vencieron a Robin y Sangre Imperial (11:41) por DQ.

2) Diamond y Oro Jr. vencieron a Cancerbero y Virus (14:35) por DQ.

3) Futuro, Max Star, Valiente Jr. vencieron a Hijo de Stuka Jr., Okumura, Raider (15:01)

4) Atlantis, Blue Panther, Rey Bucanero vencieron a Akuma, Gemelo Diablo I, Gemelo Diablo II (15:24)

5) Match Relámpago: Titán venció a Barboza (9:43)

6) Relevos Increíbles: Claudio Castagnoli, Daniel García, Wheeler Yuta vencieron a Difunto, Esfinge, Último Guerrero (19:40).

.

• Domingo Familiar de Arena México – 30/Noviembre/2025

Los Depredadores (Magnus, Rugido y Vegas Depredador) fueron presa de la espectacularidad de Los Dragones (Dragón Rojo Jr., Dragón Legendario y Dragón de Fuego), quienes se adueñaron del resultado en la ronda definitiva.

Colocando en espaldas planas a sus rivales de manera simultánea con distintas variantes de Nudos Laguneros, Blue Panther y Blue Panther Jr. vencieron en el duelo de Dinastías a Valiente y Valiente Jr.

El Lujo de la Lucha Libre en plan grande, después de que Templario sorprendiera a Euforia tras la eliminación de Atlantis Jr., Soberano Jr. le devolvió el golpe al Guerrero León de la misma manera, sellando así la victoria junto a su padre.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Match Relámpago: Angelito venció a Pequeño Olímpico

2) Espíritu Negro y Rey Cometa vencieron a Calavera Jr. I y Calavera Jr. II

3) Crixus, Felino Jr., Okumura vencieron a Dulce Gardenia, Hijo del Pantera, Hombre Bala Jr.

4) Dragón de Fuego, Dragón Legendario, Dragón Rojo Jr. vencieron a Magnus, Rugido, Vegas Depredador

5) Blue Panther y Blue Panther Jr. vencieron a Valiente y Valiente Jr.

6) Euforia y Soberano Jr. vencieron a Atlantis Jr. y Templario

.

• Lunes Clásico de Arena Puebla – 01/diciembre/2025

Los Demonios Orientales (Okumura y Yutani) dejaron patente su brutalidad junto a Kraneo apoderándose del evento especial de esta noche.

Los problemas surgieron entre Hechicero y Volador Jr. El Depredador del Aire aprovecho que El Alquimista del Ring había dejado listo a Neón para arrebatarle la victoria a su compañero.

Se rompió la alianza de oro cuando Ángel de Oro traicionó a Máscara Dorada y facilitó el triunfo de Atlantis Jr. y Templario en el duelo estelar.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Astro y Rey Espartano vencieron a Espíritu Maligno y King Jaguar

2) KeMonito y Tengu vencieron a Chamuel y KeMalito

3) Dark Magic, El Gallero, Espanto Jr. vencieron a Arkalis, El Tapatío, Pegasso

4) Kráneo, Okumura, Yutani vencieron a Blue Panther Jr., Dark Panther, Stigma

5) Hechicero, Soberano Jr., Volador Jr. vencieron a Esfinge, Neón, Titán

6) Relevos Increíbles: Atlantis Jr. y Templario vencieron a Ángel de Oro y Máscara Dorada

.

• Martes de Arena México – 02/diciembre/2025

Marcela, Princesa Sugehit y La Magnífica impusieron el poder de Las Artemisas, haciendo valer su experiencia y temple para superar a Sanely, Candela y Metálica en una contienda de Amazonas.

Guerrero Maya Jr. fue sorprendido esta noche por la velocidad y la determinación de Explosivo, quien aprovechó cada oportunidad para imponer condiciones.

Blue Shark y El Vigía se alzaron como los vencedores absolutos de la Batalla Campal de Parejas, imponiéndose con autoridad sobre Pólvora y El Coyote en medio de las rivalidades más candentes del momento.

Los Guerreros Laguneros (Último Guerrero, Stuka Jr. y Gran Guerrero) ejecutaron una estrategia demoledora que terminó por desfondar a Atlantis Jr., Templario y Esfinge, imponiéndose con autoridad en el turno estelar.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Match Relámpago: Alexius venció a Inquisidor

2) La Magnifica, Marcela, Princesa Sugehit vencieron a Candela, Metálica, Sanely

3) Mano a mano especial: Explosivo venció a Guerrero Maya Jr.

4) Batalla Campal de Parejas: Blue Shark y El Vigia vencieron a Espíritu Negro y Rey Cometa, a Cancerbero y Virus, a Astral y Eléctrico, a El Coyote y Pólvora, a Calavera Jr. I y Calavera Jr. II, a Diamond y Oro Jr. y a Robin y Sangre Imperial

Orden de eliminación: Oro Jr. (6:28, vía Blue Shark), Electrico (10:17, Virus), Sangre Imperial (14:39, Espiritu Negro), Cancerbero (19:35, vía Coyote), Rey Cometa y Espiritu Negro (23:03, double sumisión de los Calaveras), Calavera Jr. I (25:28, vía Pólvora), Pólvora (30:58, Vigía) quedando Vigía y Blue Shark como ganadores

5) Gran Guerrero, Stuka Jr., Último Guerrero vencieron a Atlantis Jr., Esfinge, Templario (16:16)

.

• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 02/diciembre/2025

La potencia combinada de Dark Magic, Crixus y El Cobarde logró imponerse a Okumura, Yutani y Furia Roja en un evento internacional lleno de choque y estrategia.

Hechicero impuso su estilo implacable y su precisión quirúrgica para derrotar a Satánico en un mano a mano que desbordó maestría y respeto por la lucha.

La tercia técnica deslumbró a la afición; Místico, Máscara Dorada y Titán volvieron a imponer su calidad para derrotar a Averno y a los siempre feroces Hermanos Chávez, en una estelar que hizo vibrar a la Arena Coliseo Guadalajara.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Amenaza Negra Jr., Garabato, Halcón de Plata vencieron a Cowboy, Eclipse Jr., Rey Urano

2) Exterminador, Infierno, Maléfico vencieron a Black Boy, Thunder Boy, Yaky Boy por DQ

3) Bestia Negra, Cris Skin, Vaquero Jr. vencieron a Arlequín, Draego, Persa

4) Crixus, Dark Magic, El Cobarde vencieron a Furia Roja, Okumura, Yutani

5) Hechicero venció a Satánico

6) Máscara Dorada, Místico, Titán vencieron a Ángel de Oro, Averno, Niebla Roja.

.

► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 05/diciembre/2025

.

– Sábado de Arena Coliseo – 06/diciembre/2025

.

– Domingo Familiar de Arena México – 07/diciembre/2025

.

– Lunes Clásico de Arena Puebla – 08/diciembre/2025

.

– Martes de Arena México – 09/diciembre/2025

.

– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 09/diciembre/2025