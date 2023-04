La conversación de Nia Jax con Randy Orton en WWE

Durante años, los últimos de su carrera en la WWE, Nia Jax se ganó la mala reputación de no ser una luchadora segura para sus compañeras en el ring debido a diversos errores en algunos combates. En redes sociales fue muy criticada por los fanáticos. Pero no fue la primera ni tampoco la última en esa situación e incluso los mejores de la actualidad fallan, y lo hicieron mucho más cuando tenían menos experiencia. Ahí entra Randy Orton y la conversación que ambos tuvieron al respecto, según desvela la luchadora en Ring The Belle.

> Nia Jax, los errores y Randy Orton

“Recuerdo haber tenido una conversación con Randy Orton porque había visto uno de sus combates con Brock [Lesnar] cuando comenzaron y dije: ‘Oh, Dios mío, ustedes eran así’. Él estaba como: ‘Sí, éramos una mi*rda. No sabíamos lo que estábamos haciendo. En ese entonces no había un YouTube, Twitter o Instagram que te recordara en cuántas cosas te equivocaste’”.

La samoana también comentó sobre la reputación que tenía:

“A veces ocurren errores y nunca quiero ser insegura. Siempre me propuse asegurarme de que la gente se sintiera cómoda subiendo al ring conmigo, y eso hirió mis sentimientos, pero sabía que la gente detrás del escenario me respaldaba”.

Veremos si Nia Jax vuelve a WWE a tiempo completo próximamente, lo cual parece improbable. Y también cuando lo hace Randy Orton. Seguiremos informando a medida que tengamos más novedades.

