La conmovedora historia de Ethan Page con un fan

Ethan Page, el actual Campeón Norteamericano de NXT, es uno de los principales villanos de la marca de WWE en estos momentos. Pero recientemente mostró su lado humano en un encuentro con un fan, demostrando que fuera del ring es todo corazón. Lo cuenta Gazelle de FUN 107.

“Mi primo Tim es fanático de la lucha libre de toda la vida. Puede recitar datos, estadísticas e historias de décadas atrás, y, a diferencia de la mayoría de los fanáticos, a veces apoya a los heels, el nombre que se le da a los villanos en el mundo de la lucha libre. Ethan Page es uno de esos heels, un autoproclamado chico malo de Canadá. Pero cuando Tim finalmente lo conoció, quedó claro que fuera del ring no tiene nada de villano.

Cuando Tim se sintió abrumado (durante un meet and greet del luchador en Cojo’s Toy World) tuvo problemas para encontrar las palabras correctas, lo único que pudo decir fue: ‘Lo siento, estoy en el espectro y mis palabras no me salen en este momento’. Sin dudarlo, Ethan inmediatamente lo hizo sentir como la persona más importante en la sala. Inició una conversación con él, lo tranquilizó y le dio toda su atención.

El momento que realmente emocionó a Tim fue cuando Page lo miró y le dijo: ‘Es un placer conocerte, Tim’. Para Tim, conocer a Ethan Page era un sueño, pero darse cuenta de que él estaba igual de emocionado por conocerlo fue increíble. En el camino de regreso a casa, no dejó de sonreír.

Page no solo firmó un autógrafo y siguió con el siguiente. Posó para fotos, le dio a Tim una foto firmada de cortesía y se tomó el tiempo para conectar a un nivel personal. Desde el primer fan en la fila hasta el último, todos recibieron el mismo tipo de cariño y respeto.”