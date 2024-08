La confusión de Giulia en WWE NXT: «¿The Rock?»

«The Beautiful Madness» Giulia se presentó al Universo NXT durante Stand and Deliver 2024 en el fin de semana de WWE WrestleMania XL y fue recibida a lo grande por los fanáticos presentes en la arena. Tanto que la oriunda de Londres de 30 años pensó que estaban reaccionando a la aparición en el evento premium de una celebridad y no de ella.

► Gran recibimiento de NXT a Giulia

«En realidad, en ese momento no pensé que me estaban animando a mí. Cuando me levanté, todo el recinto estalló con un ‘¡Whoaaaaaa!’, y pensé, ‘¿Será que ha llegado alguna celebridad increíble?’ Intenté ver en la pantalla, pero el gran monitor en el lugar estaba justo arriba de mí, así que no podía ver nada (risas). Incluso cuando alguien comentó, ‘¡Eso fue un gran aplauso!’, pensé, ‘¿Eso era para mí?’ Cuando revisé el video más tarde, vi que tenía una expresión tan tonta en la cara y pensé, ‘¡Qué vergüenza!’ En realidad, me sorprendió tanto el nivel de apoyo que recibí. La escala es diferente a la de Japón, y me preguntaba, ‘¿Acaso ha llegado alguien como Dwayne Johnson?’ (risas).»

No está claro exactamente cuando Giulia va a comenzar a tiempo completo en NXT, ahora mismo está terminando sus últimas fechas con Marigold.

¿Qué expectativas tienes con Giulia en WWE?