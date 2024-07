La confianza de Tom Aspinall previo a UFC 304

Al campeón interino de los pesos pesados de la UFC, Tom Aspinall, no le faltará confianza en sí mismo cuando entre en la jaula para su primera defensa este fin de semana.

Aspinall compartirá cartel en el UFC 304 de pago por evento que se celebrará el 27 de julio en Manchester, Inglaterra, su ciudad natal. Saldrá a primera hora en busca de su primera defensa exitosa del título y de la redención frente al hombre contra el que sufrió su único revés en el octágono hasta la fecha.

El británico compartió brevemente la jaula con Curtis Blaydes en Londres hace dos años, y su pelea principal en UFC Fight Night duró sólo 15 segundos antes de que Aspinall sufriera una extraña lesión de rodilla.

A sus 31 años, se le ha presentado ahora la oportunidad de enmendar ese error, y dada la forma en que conquistó el oro de la UFC el pasado noviembre, confía plenamente en sus posibilidades de hacerlo…

► Aspinall, lleno de confianza en sí mismo tras ganar el título de la UFC en las «peores circunstancias

Durante una reciente entrevista con Karyn Bryant, Rashad Evans y Alan Jouban para ESPN MMA, Aspinall miró hacia su próxima defensa del título interino y su segundo baile en la jaula con Blaydes.

Cuando se trata de su evolución como peleadores desde su primer enfrentamiento en 2022, Aspinall cree que las diferencias son la noche y el día. Eso incluye cuando se trata de confianza, en gran parte debido a cómo el británico fue capaz de despachar a Sergei Pavlovich en circunstancias menos que ideales hace ocho meses.

«He mejorado absolutamente en todo (desde la primera pelea contra Blaydes)», afirmó Aspinall. «De todos modos, cada pelea es diferente, pero creo que ahora todo es muy distinto en mí. Sobre todo después de mi última actuación, de la que saqué mucha confianza. Acepté la pelea con poca antelación, lesionado, y aun así conseguí vencer en las peores circunstancias. Me siento muy confiado después de aquel combate, me siento muy bien».

Aspinall tratará de demostrarlo alzando la mano en casa este sábado, vengando su desafortunado revés contra «Razor» y manteniendo de paso su dominio sobre el oro interino del peso pesado.

Su defensa marcará la primera de las dos revanchas por el título previstas para el UFC 304, en la que su compatriota Leon Edwards se enfrentará a Belal Muhammad en defensa de su cinturón del peso wélter.