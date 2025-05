Charles Oliveira (35-10 MMA, 23-10 UFC) se enfrenta a Ilia Topuria (16-0 MMA, 8-0 UFC) por el título vacante del peso ligero en el combate estelar del 28 de junio en el T-Mobile Arena de Las Vegas (ESPN+ pago por evento, ESPN, ESPN+) y Charles Oliveira busca un final explosivo en el UFC 317.

«Do Bronx» llega a la pelea con una considerable desventaja frente a su ahora compañero de división, Topuria, ex campeón de la división de peso pluma en la UFC, pero no se deja intimidar por los pronósticos.

«Es una gran pelea, él es un gran peleador, pero no necesito demostrar nada a nadie sobre quién soy, lo que he hecho y lo que he hecho en el negocio de las peleas», dijo Oliveira en una entrevista con Full Violence. «Esta pelea llegó en una gran oportunidad. Noquearé a este tipo. Eso es de verdad».

Con el poder de Topuria y la tendencia de Oliveira a sufrir daños en las peleas, muchos expertos se inclinan por la victoria de Topuria. Oliveira argumenta que está mucho más probado en combate, especialmente contra la élite de la división de peso ligero, como Justin Gaethje, Dustin Poirier y Arman Tsarukyan.

«No me importa mucho lo que diga la gente», dijo Oliveira. «Sé que es un tipo que pega duro, pero está hablando de la categoría de peso ligero, la más dura. Peleé contra Justin Gaethje, y todo el mundo decía que era el tipo que pegaba más fuerte, y cuando lo hice, cayó. Creo en el poder del fuego en las manos que tengo. Así que esperemos. El día 28 nos veremos».

Oliveira también desmintió la fama de derrotista que le ha perseguido a lo largo de su carrera, que se remonta a sus días como aspirante al peso pluma de la UFC.

«En realidad, llevamos ahí 15 años», dijo Oliveira. «He visto a muchos de estos tipos decir muchas cosas, que me rindo, que voy a perder, que me van a noquear, que me van a acabar, y luego, cuando llega el momento, no hacen nada».