La confianza de Bo Nickal para su debut en UFC 285

El destacado luchador universitario estadounidense Bo Nickal debutará en la UFC en el combate UFC 285 contra Jamie Pickett, “El lobo de la noche”.

Bo Nickal se labró una impresionante carrera en la división I de lucha libre de la NCAA, en la que ganó tres títulos nacionales. Durante su participación en el equipo olímpico de EE.UU., Nickal perdió ante David Taylor, medalla de oro olímpica. Nickal se centró en las artes marciales mixtas y desde entonces ha logrado un balance de 3-0, con dos combates en la Contender Series de Dana White.

Nickal se siente confiado de cara a su enfrentamiento en UFC 285 contra Jamie Pickett (13-8). Bo Nickal buscará el KO en el primer asalto del UFC 285. En una entrevista con el ex bicampeón de la UFC Daniel Cormier, Nickal explicó su punto de vista de cara a este combate. Dijo:

“El final en el primer asalto, seguro… Es difícil de predecir [entre un nocaut o una sumisión] con la lucha. Creo que lo más probable es que lo someta, pero si le das un gran golpe, se acabó. Definitivamente tengo poder de nocaut, así que creo que va a estar muy preocupado por la lucha, lo que abre la guardia como usted sabe. Creo que lo más probable es una sumisión, pero nunca se sabe, puede que lo deje fuera”.

Será su primer combate en la UFC. He aquí cómo Bo Nickal está manejando la presión. Explicó:

“En cuanto a la presión, definitivamente la siento. La gente espera que salga ahí fuera y acabe con él. Soy uno de los grandes favoritos, pero yo diría que realmente se alinea con cómo me siento internamente también. No es como fuera de alineación. Me siento muy alineado en que mi expectativa es un final de primera ronda. Quiero salir ahí fuera, dominar, aplastar a este tipo, y por lo tanto, no es diferente de lo que piensen los demás. Me siento más presionado por mí mismo que por los demás“.