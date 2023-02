Tony Khan siempre ha sido bastante claro con que no pretende añadir más PPV al calendario anual de AEW. No obstante, en una reciente entrevista en The Jon Chuckery Show, el presidente de la compañía adelanta que podría cambiar de opinión si aparece la oferta de transmisión adecuada. El próximo evento pay-per-view será Revolution, que se celebrará el 5 de marzo en el Chase Center en San Francisco, California.

► Los PPV de AEW y la oferta de transmisión adecuada

“Bueno, hemos sido capaces de hacer que los eventos realmente mantengan esa sensación súper especial, donde hay mucha anticipación para Revolution, Double or Nothing, Forbidden Door ahora y, por supuesto, All Out y Full Gear. Creo que con el modelo actual que tenemos, que es un pago por evento a la carta, un verdadero pago por evento como muchos de nosotros crecimos, tiene mucho sentido. El precio es de alrededor de $49.99, y si alguien nos va a dar esos $ 49.99, me gustaría que sintieran que están recibiendo un espectáculo que realmente han esperado durante mucho tiempo y que están obteniendo el máximo valor.

“Hay diferentes formas de ofrecer programas ahora en la economía del streaming, pero creo que en esta configuración actual, tenemos un gran calendario. Si el método de transmisión cambia o si la transmisión de AEW entra en la conversación… porque esto es algo sobre lo que me preguntan contantemente; creo que para nosotros, en este momento, la forma en que estamos haciendo pay-per-view tiene sentido, pero si llega la oferta correcta en el streaming para ampliar el calendario, eso es algo que tenemos la capacidad de hacer. Solo me gustaría hacerlo si podemos asegurarnos de mantener Revolution, Double or Nothing, Forbidden Door, All Out y Full Gear como eventos premium y de primer nivel como lo son ahora“.

