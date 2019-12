Durante esta mañana, habíamos adelantado de que Sin Cara adoptó el nombre luchístico de Cinta de Oro, en homenaje a uno de sus ídolos, y el cual cuenta con la venia de los hijos del juarense, quienes también le concedieron la máscara de su padre.

La aparición de Sin Cara en Guerra de Titanes de AAA el sábado pasado dejó dos situaciones intrigantes a los aficionados: primero, el tema del permiso del uso del nombre y máscara de Sin Cara, que son de propiedad de WWE; y segundo, la aparición para otra promoción (aunque no haya luchado) antes de que venza la famosa cláusula no competitiva de 90 días.

► ¿Puede o no Sin Cara competir antes del 8 de marzo?

Obviando lo del uso del nombre que, si WWE decide proponérselo, podría implicarle al Azteca un problema legal (en caso de no haber tenido autorización), que no sabemos si prosperará, aunque por si acaso, ya se encuentra haciendo uso de su nuevo nombre luchístico; sin embargo, existe otra situación que aún debe aclararse.

Varias fuentes han reportado a Mike Johnson de PWInsider, que Sin Cara ha estado indicando a los promotores que no posee dicha cláusula de no competición de 90 días y que puede ser agendado para futuros eventos, lo cual contrasta con la versión de Dave Meltzer que había recogido de WWE en el cual Sin Cara, Luke Harper y The Ascension contaban con dicha cláusula.

Es preciso indicar de que esta cláusula es aplicable a la mayoría de Superestrellas que salen de WWE, aunque no a la totalidad, pues recordemos el caso de ACH (el ex Jordan Myles), quien apareció para MLW antes de dicho periodo de 90 días, aunque las situaciones que motivaron su salida fueran totalmente distintas.

A pesar de su aparición de este sábado, esto no implica de que el ahora Cinta de Oro haya firmado con AAA; no obstante, las mismas fuentes informan que el ex WWE está cerca de firmar con AAA, lo cual tendría sentido, aunque se desconoce bajo qué condiciones se daría este eventual contrato, más aún considerando que el problema legal también podría extenderse a la empresa mexicana, lo cual seguramente querrá evitar.

Y a propósito de Sin Cara y AAA, el luchador compartió hace poco un nuevo video en su cuenta de Twitter reseñando su aparición el sabado pasado en dicha empresa: