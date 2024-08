La chica de «Hawk Tuah» estuvo en WWE SummerSlam

WWE SummerSlam 2024 tuvo como espectadores a celebridades como John Cena, Machine Gun Kelly o Vanessa Hudgens. Y también a la «Hawk Tuah Girl». Es fácil y a la vez no tanto explicar quién es ella, de nombre Hailey Welch. No hace mucho, Tim & Dee TV la entrevistó en la calle, como a tantas otras personas, y le preguntaron: «¿Cuál es el movimiento en la cama que vuelve loco a un hombre siempre?». Pero no respondió como lo haría nadie más: «Tienes que darles ese ‘hawk tuah’ y escupir en eso». Ya se imaginarán. El video se hizo viral y ella se volvió famosa, al punto de, entre otras cosas, crear camisetas y gorras con esa frase.

Bien, pues esta chica, Hailey Welch, la «Hawk Tuah Girl», estuvo presente en el Cleveland Browns Stadium disfrutando del más reciente evento premium de la WWE, como vemos a continuación en un video que ella misma subió a redes sociales durante el combate de Liv Morgan con Rhea Ripley por el Campeonato Mundial. Y si queremos hablar de polémica, sin duda uno de los momentos más controvertidos del show fue la traición de Dominik Mysterio a «Mami» para dar la victoria a la campeona.

Y hablando de Vanessa Hudgens, ella también vio la velada:

Y John Cena, a quien el cantante Jelly Roll le parece un buen posible compañero de equipo:

Have listened to his music, had the privilege of spending some time with him, and now know I have a GREAT option for a tag team partner anytime @WWE comes to Nashville! @JellyRoll615’s Time is Now!!!! #SummerSlam https://t.co/OjclazlcP7

— John Cena (@JohnCena) August 4, 2024