Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, esta noche, en el especial de AEW y AEW Dynamite denominado AEW Grand Slam, desde la mítica e inigualable Arena México, la Catedral de la Lucha Libre, vimos cómo la talentosa luchadora internacional, Mercedes Moné, ganó un campeonato más.

Nada más y nada menos que el Campeonato Mundial Femenil CMLL, al derrotar a la puertorriqueña-mexicana Zeuxis, quien tuvo el título en su poder 278 días desde el 13 de septiembre de 2024, cuando lo ganó en la Función de Anivesario Número 91 del CMLL al vencer a Willow Nightingale.

Y es que la cuenta oficial de X, antes Twitter, de AEW, publicó un video en donde se ve a Moné celebrando y tomándose fotos para sus redes sociales con todos sus campeonatos. De la nada, apareció la luchadora chilena La Catalina, exWWE y quien desde hace ya dos años forma parte del CMLL.

«La Diva» La Catalina le dijo a Moné que estaba enojada porque ella ha trabajado bastante fuerte por dos años para buscar el título máximo de la división femenil del CMLL, y Moné llegó y de la nada lo ganó.

Tras esto, La Catalina retó a Mercedes Moné a defender por primera vez el Campeonato Mundial Femenil CMLL este viernes en Fantasticamanía México 2025, y la luchadora estadounidense aceptó bastante confiada. Este es el video del momento:

New championship won — and a new challenger already found for this Friday Night!

While NEW @CMLL_OFICIAL World Women's Champion @MercedesVarnado was celebrating her victory, she was confronted by CMLL's @LaCatalinagar, who's looking for a fight. And Mercedes has accepted the… pic.twitter.com/hCRsUpUWRE

— All Elite Wrestling (@AEW) June 19, 2025