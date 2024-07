La Catalina se operó de un quiste tras Fantasticamanía México 2024

En el evento CMLL x NJPW Fantasticamania México, Stephanie Vaquer defendió exitosamente el Campeonato Femenil STRONG ante La Catalina, quien posteriormente reveló que tuvo que someterse a una cirugía de emergencia por un quiste.

Catalina, de 24 años, ha estado trabajando con el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) desde principios de 2023. Sin embargo, antes de su combate en Fantasticamania, comenzó a experimentar un dolor intenso sin saber su causa. Posteriormente, descubrió que tenía un quiste y tuvo que someterse a una cirugía urgente.

«Estuve más de un mes sintiéndome horrible y lloré muchas veces junto a mi esposo porque no sabía el porqué de todo esto. Semanas antes de una lucha y un PPV importante en la Arena México (Fantasticamania) , nunca pensé que tendría que operarme de urgencia porque un quiste era demasiado grande . No disfruté una oportunidad que deseaba desde hace mucho tiempo. El post cirugía fue mejor, pero aún me sentía muy mal y tenía ganas de tirar la toalla . Mucha gente estuvo alentándome y mandándome mucho amor. ¡Muchas gracias! «

Tras la cirugía, Catalina se ha estado cuidando y mentalizado, para poder regresar lo más pronto posible. Aunque todavía no podrá volver a la actividad

«Me fui a pintar el cabello cuando me pude levantar de la cama, fue lo mejor que pude hacer. Me volví a sentir yo y sana. Estas semanas he cuidado mi alimentación, mi cuerpo y mi mente. Aún me quedan unas semanas fuera de acción, pero he estado tan positiva que va muy rápida la recuperación. ¡Ya quiero verlos y entregarles todo lo que tengo en el ring! Cuídense mucho. ¡Ya pronto nos vemos!», concluyó Catalina.