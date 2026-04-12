La Catalina debuta en AAA y va directo por el Reina de Reinas

La llegada de La Catalina a AAA ya es una realidad, y su debut no pudo ser más impactante. La exestrella del CMLL apareció de forma sorpresiva durante la celebración de Flammer, dejando claro que llega con objetivos grandes.

El momento se dio cuando Flammer festejaba su reinado como campeona, asegurando que ya no tenía rivales tras haber vencido a luchadoras nacionales e internacionales. Sin embargo, la situación cambió por completo en cuestión de segundos.

► La Catalina debuta en AAA atacando a Flammer

Un automóvil con la placa de La Catalina apareció en escena, anticipando su llegada. Instantes después, la chilena hizo acto de presencia en el ring para felicitar a la campeona.

Pero todo fue una estrategia. Antes de retirarse, La Catalina dejó un mensaje claro: nunca se había enfrentado a alguien como ella. Acto seguido, atacó a Flammer, desatando el caos en el ring.

Durante el ataque, La Catalina también neutralizó a La Hiedra y Maravilla, quienes acompañaban a la campeona, para después rematar a Flammer estrellándola contra el pastel de celebración.

El momento más simbólico llegó cuando tomó el cinturón Reina de Reinas, dejando claro que su objetivo en AAA será conquistar el campeonato femenil más importante de la empresa.

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► AAA suma una nueva rivalidad en su división femenil

Con este debut, La Catalina se coloca de inmediato en la órbita titular, iniciando una rivalidad directa con Flammer que promete intensificar la competencia en la división femenil.

La Catalina abandonó el CMLL, y ahora apunta a un nuevo reto en su carrera, buscar el Campeonato Reina de Reinas AAA.