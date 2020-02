Recientemente, Alexa Bliss ha sido noticia, pero no por sus actuaciones en el ring, sino por lo que sucede fuera de este, ya que se ha conocido que está saliendo con el cantante Ryan Cabrera, y además, hace pocos días conoció al elenco de la películas «Birds of Prey». En días anteriores, inclusive se volvió a quejar por cuanto su cerdito Larry-Steve no recibe la atención y el cariño que merece.

Además de lo ya mencionado, Bliss también es fan de la banda de música Bowling For Soup, quienes escribieron una canción para ella llamada Alexa Bliss, en cuyo video oficial vemos como un par de chicos logra materializar a la luchadora, la cual se convierte en su mejor amiga, quien los acompaña en algunos juegos y aventuras.

Si queremos conocer cómo le está yendo a esta alianza entre Bliss y su grupo de rock favorito, pues el video oficial de la canción que se estrenó este viernes ya tiene más de 439 mil visitas en YouTube al momento de la redacción. El sencillo también se está vendiendo por la tienda digital iTunes, y esto es lo que la propia luchadora ha podido informar a través de varios retuits:

Alexa Bliss by @bfsrocks is number 13 in America. !! Come on guy’s let’s get it to NUMBER ONE. pic.twitter.com/0osAkAGZN9

Lamentablemente, el pedido no ha hecho eco este domingo, ya que al momento de la redacción, la canción Alexa Bliss ha caído hasta el puesto 37 del género Rock.

Mientras tanto, en el Reino Unido, la situación es diferente, ya que la canción de Bowling For Soup sí logró posicionarse en el primer sitial en el género Rock este sábado:

Oh shit @bfsrocks song about @AlexaBliss_WWE is number 1 in the rock charts on the UK iTunes 🙌🏼🙌🏼 how awesome is that! pic.twitter.com/46VknXIhzi

— nicci 🏳️‍🌈 (@woahalexabliss) February 8, 2020