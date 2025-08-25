La campeona que nunca se rindió: Ash by Elegance

Ash by Elegance, antes conocida como Dana Brooke, es la nueva Campeona Mundial de TNA Knockouts. Se coronó durante el evento premium WWE Heatwave.

Mientras comenza su primer reinado del mundo individual en su carrera, la luchadora comparte la siguiente declaración con sus fanáticos:

“Wow… tantas emociones, tantas lágrimas… años de dedicación… ¡y tuve muchos miedos! A veces sentí que quería rendirme y no sabía si debía seguir adelante. ¡PERO tuve que probármelo a mí misma… PUEDO, QUIERO y LO HARÉ! Los haters pueden decir lo que quieran… pero NADA ni NADIE arruinará mi celebración.

Este título cerró el círculo por completo… comencé en NXT en 2012… sin saber nada de lucha libre… sin conocer a nadie en el negocio… ¡y terminé mi carrera en WWE en un ring de NXT en septiembre de 2023! Ni en mis sueños más locos podría haber imaginado esto… por eso nunca debes quemar puentes… nunca sabes cómo funciona esta loca vida… Tuve la oportunidad de ganar un título de nuevo en un ring de WWE/NXT con una compañía que CREYÓ en mí y me dio una oportunidad.

Yo también aposté por mí misma… me prometí que lo daría TODO para convertirme en CAMPEONA DE TNA en un ring que solía llamar HOGAR, ¡NXT! Puede que no sea la mejor luchadora… pero ¡ningún luchador EN ESTE MUNDO tiene la determinación, el hambre y la pasión que yo tengo!

Esta es la historia definitiva… este título no es solo para mí… es para todos los que alguna vez sintieron ganas de rendirse en algo, pero mantuvieron su mente en el lugar correcto y supieron que era posible. Apréndanlo de mí… me AMEN o me ODIEN… este es un mensaje para todos allá afuera… NUNCA SE RINDAN… ¡¡¡EL MAÑANA NUNCA ESTÁ GARANTIZADO!!! – Ash».