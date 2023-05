“Esa es la cuestión, la gente se vuelve obsoleta. Me gusta Nattie, creo que es increíble, pero se siente rancia. Ella ha estado allí tanto tiempo y no hacen nada con ella. Ella desaparece, luego, de repente, simplemente aparece como si fuera una oponente creíble y dices ‘amigo, está obsoleta’, y eso sucede muchas veces. Si los luchadores solo trabajaran seis meses al año, los otros seis meses podrían trabajar en otros lugares o simplemente descansar si los tienes bajo contrato. Volverían más frescos”. Esto decía Konnan recientemente de Natalya.

► Natalya promete que Rhea Ripley la respetará

Nattie es consciente de que nadie la ve actualmente a la altura de Rhea Ripley, la Campeona SmackDown, con quien se enfrentará el 27 de mayo en Night of Champions, pero en una reciente publicación en redes sociales avisa tanto a su oponente como al Universo WWE de que va a demostrar a todos los que piensan contra ella que están equivocados.

“Quiero desahogarme y compartir algo que no he dejado de pensar desde el momento en que fui seleccionada para Raw. Estaba realmente emocionada. Sentía que era un nuevo comienzo, y cuando salí a salvar a Dana, tal vez Rhea tenía razón. Tal vez, en el fondo, estaba tratando de salvarme a mí misma. Es difícil ignorar los comentarios en línea, esos montones y montones de comentarios que he leído en Twitter y escuchado en podcasts, donde la gente dice: ‘Natty no está al nivel de Rhea, no tiene el mismo impulso’.

“Pero he empezado a reflexionar y me di cuenta de que quizás tengan razón. En este momento, no estoy al nivel de Rhea. No tengo su impulso y, para ser honesta, nunca he sido la favorita. Es algo con lo que he luchado y contra lo que he peleado. No he llegado tan lejos en la WWE sin luchar con todas mis fuerzas por cada cosa que he logrado, porque sé que nunca he sido la elegida. Rhea puede burlarse de mí, puede golpearme e incluso podría vencerme. Pero en Night of Champions, te aseguro que me va a respetar. Va a tener respeto por mí”.

