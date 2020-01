Hace pocas horas, en el Podcast WWE After the Bell de Corey Graves, se comentó acerca de la posibilidad de que Renee Young abandone WWE para unirse a su esposo, Jon Moxley, en AEW, considerando que este está triunfando en la novel empresa.

Sin embargo, la propia Young salió al paso expresando su molestia a tales referencias y pidiéndoles algo de tranquilidad sobre este tema. La ex comentarista está muy contenta con su rol en WWE Backstage que se emite en FOX Sports 1, y hasta el propio Moxley declaró no hace mucho que «su esposa está bien con lo que está haciendo». Por lo tanto, no hay indicios para pensar de que ella fuera a cambiar de aires pronto.

► ¿Irá Renee Young a NJPW?

Lance Archer, actual Campeón de Estados Unidos IWGP, se enfrentará a Jon Moxley en Wrestle Kingdom 14 este 4 de enero en una «Texas Death Match» que se llevará a cabo en el Tokyo Dome, y debido a aquello, su esposa Renee Young también hizo su equipaje para viajar a la ciudad de Tokio para acompañar a la actual superestrella de AEW, en lo que será su debut en dicho evento.

Debido a aquello, la esposa de Jon Moxley este jueves en la tarde pidió por medio de su Twitter alguna sugerencia respecto a cosas que puede hacer en Tokio durante su viaje:

Things to do in Tokyo? Hit me. 👇🏻 — Renee Young (@ReneeYoungWWE) January 2, 2020

«¿Qué hacer en Tokio? Los leo.»

Y las respuestas de todo tipo no se hicieron esperar, unas muy serias sugiriendo platillos que puede degustar o lugares que puede visitar; por ejemplo Britt Baker le recomendó con una imagen que puede probar una bebida alcohólica de allá:

Otras respuestas, tuvieron su toque de humor, por ejemplo la de su compañero Corey Graves, quien bromeó respecto a su traspaso a NJPW:

Renee to NJPW: Confirmed. — Corey Graves (@WWEGraves) January 3, 2020

«Renee Young a NJPW: Confirmado.»

Por supuesto, Young respondió ante el comentario de Graves solo con un gesto:

🙃 — Renee Young (@ReneeYoungWWE) January 3, 2020

Sin embargo, la presentadora se ha tomado con humor estos comentarios sobre iniciar su nueva vida en japón, tal como se muestra en otra de las respuestas que pudo publicar en su Twitter:

😂 i just want to enjoy my new life in Tokyo, thank you very much . — Renee Young (@ReneeYoungWWE) January 2, 2020

– «No sabía si querías recomendaciones o si habías encontrado una nueva vida allá.» – «😂 Solo quiero disfrutar de mi nueva vida en Tokio, muchas gracias.»

Otra propuesta vino por parte de Sasha Banks, quien pidió que la llevaran:

Take me with you — $asha Banks (@SashaBanksWWE) January 3, 2020