La bofetada de realidad que recibió Kenny Omega

Kenny Omega vuelve a estar metido de lleno en la acción luchística de All Elite Wrestling. Y New Japan Pro-Wrestling. Ello después de haber pasado muchos meses alejado recuperándose de múltiples lesiones. Y le está yendo tremendamente bien pues es el Campeón Mundial de Tríos AEW así como el Campeón de Estados Unidos de Peso Completo IWGP.

No obstante, justamente estas recientes y exigentes luchas que ha tenido con PAC, Penta El Zero M, Rey Fénix, y Will Ospreay le han hecho darse cuenta de que su 100% actual no es el mismo que era. Hablando recientemente con ComicBook, “The Cleaner” comentaba que no va a volver a ser el mismo de antes.

► El nuevo 100% de Kenny Omega

“Diría que antes de la serie Best of Seven y el Tokyo Dome me sentía bastante bien. Después de completar la Serie Best of Seven, que culminó en un Ladder Match, y apenas salir del combate que hice con Will Ospreay en Wrestle Kingdom, fue como una bofetada en la cara de la realidad diciendo: ‘Oye, no vayas pensando que estás al 100% otra vez. Te dejamos pensar eso por un par de semanas (risas). Este es tu nuevo 100%, así que acostúmbrate, chico’. Ese fue el momento de volver a la realidad para mí. Como, está bien, lo hice. Sobreviví. Estoy muy orgulloso de este trabajo, pero vaya, va a tomar un tiempo recuperarse. No era algo así como ‘dame 24 horas’. Ha pasado más de una semana y todavía lo siento”.

Las lesiones, los años… ni Kenny Omega ni nadie es el mismo que era ayer. Aún así, él sigue siendo uno de los mejores luchadores del mundo.

