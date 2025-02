La ausencia de Jade Cargill divide al Universo WWE

Jade Cargill está desaparecida de la programación de WWE desde noviembre de 2022, cuando fue atacada por una persona cuya identidad aún no ha sido revelada. Unas pocas semanas atrás, publicamos en Súper Luchas que ya se estaría planeando para cuando regrese que la revelación de ese misterio sea la fuerza impulsora de su nueva historia. Un regreso que podría ser antes de WrestleMania 41.

Pero toda la información que se ha conocido ha sido a través de informaciones externas a la compañía porque desde la misma realmente no se ha comunicado nada, hasta el punto de que la luchadora ha dejado de ser mencionada en los programas. No debemos tomar esto como un indicativo de que existe algún problema pero sin duda llama la atención. Es como si se hubieran olvidado de ella.

Una situación esta que algunos fanáticos están aprovechando para criticar y burlarse de la WWE en redes sociales, como vemos en la siguiente publicación (tiene más de 400 mil visualizaciones y más de 8 mil «me gusta») y las respuestas. Pero no todos ya que algunos indican que ahí radica precisamente la trama que va a contar Jade Cargill cuando regrese.

the way nobody gaf anymore im crying pic.twitter.com/xkA6WLsLCK

— 𝕵𝖆𝖒𝖊𝖘 (@FEELTH3GLOW) February 10, 2025