WWE Monday Night Raw debutó en Netflix con fuerza y mantiene buenos números de rating, como informamos semanalmente en Súper Luchas. Sin embargo, de acuerdo a un reciente informe de Brandon Thurston en Wrestlenomics, su audiencia en Estados Unidos no ha crecido significativamente en comparación con cuando estaba en USA Network. Su información hace referencia a que si bien algunos medios han afirmado que el programa ha duplicado su audiencia gracias a su nueva plataforma, esto no sería cierto. Explica que esa percepción errónea se debe a la mezcla de datos globales y locales, así como a la idea equivocada de que la audiencia del episodio de estreno (que tuvo mucha promoción) es representativa del rendimiento semanal regular.

Audiencia estimada de WWE Monday Night Raw en EE.UU. en Netflix

Total de espectadores (P2+), en vivo + mismo día

6 de enero de 2025: estreno en Netflix con una audiencia estimada entre 3.3M (según Nielsen) y 3.6M (según VideoAmp).

Episodios de Navidad 2023 (698K) no incluidos.

La metodología utilizada para esta estimación se detalla al final de este artículo.

Nuestras estimaciones sugieren que la audiencia de WWE Monday Night Raw en Netflix en EE.UU. es aproximadamente la misma que tenía en USA Network el año pasado. Sin embargo, en los medios deportivos y entre los analistas hay cierta confusión sobre el tamaño real de la audiencia de Raw y con qué debería compararse.

La adquisición de los derechos de WWE Raw por parte de Netflix desde el inicio del año ha generado diversas interpretaciones sobre su desempeño. Algunos consideran que la audiencia es decepcionante dado el alcance de Netflix, mientras que otros creen que Raw está rindiendo bien, supuestamente obteniendo muchas más vistas que en USA Network. Parte de la confusión proviene de mezclar datos globales y de EE.UU., y otra parte de asumir incorrectamente que la audiencia del estreno, que tuvo una gran promoción, ha sido la norma para los episodios posteriores.

Thurston añade además en X:

Raw is ranking well among Netflix content and ad inventory has reportedly sold out, but it’s misleading at best to say Raw is watched by 2x the audience now that it’s on Netflix and just incorrect wrt to the weekly U.S. audience for Raw. https://t.co/dfd9vr3XjE https://t.co/kWS7Heyxvo

— Brandon Thurston (@BrandonThurston) March 19, 2025