Que TNA mantenga unos números sostenidos de seguimiento televisivo durante los casi dos meses que lleva emitiendo iMPACT! en AMC guarda un valor extra: sólo tres de ocho episodios se han presentado en directo. Y es que aunque tal factor no parezca tan importante, este pasado jueves demostró una vez más su peso.
El programa semanal de TNA logró reunir a una media de 249 mil espectadores; incremento de casi un 7% respecto al anterior jueves, donde cosechó una media de 233 mil. Se trata de la segunda mejor cifra en AMC, únicamente por detrás del capítulo del 12 de febrero (254 mil). Mientras, el rating también se incrementó, pasando del 0.03 al 0.04, registro que ya había alcanzado en dos ocasiones bajo su nueva era televisiva.
Decir que iMPACT! se situó en el puesto 61 de programas por cable en «prime time», coincidiendo bajo la misma franja horaria que un partido de la NHL emitido en ESPN; lo más visto esa noche.
► TNA iMPACT #8: cartel provisional
Seguidamente, todo lo anunciado hasta ahora para la siguiente entrega de iMPACT!, grabada el 5 de marzo desde la Gateway Center Arena de College Park (Georgia, EEUU), y que se emitirá este jueves vía AMC, AMC+ y TNA+.
- ATLANTA STREET FIGHT: Moose (con Alisha Edwards) vs. Cedric Alexander
- The Hardys vs. Sinner And Saint
- Elijah vs. AJ Francis
- Rich Swann, BDE y Trey Miguel vs. Order 4 (Mustafa Ali, John Skyler y Jason Hotch)
- Indi Hartwell en acción
.@TheMooseNation begins his revenge run through The System as he faces @CedricAlexander in an ATLANTA STREET FIGHT THURSDAY at 9/8c on @AMC_TV, @AMCPlus and TNA+, and 8pm ET on @Sportsnet 360. #TNAiMPACT pic.twitter.com/av4qnCXhpB— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) March 7, 2026