La audiencia de TNA iMPACT! cae por primera vez en cuatro semanas

El titular escogido para esta noticia podría resultar tremendista o incluso tendencioso para algunos seguidores de TNA. Nada más lejos de la realidad viniendo de quien aquí escribe. Porque la empresa logra de nuevo, como hiciera en su segunda semana con AMC, amortiguar considerablemente cualquier viso de decrecimiento.
Cinco días atrás, Thursday Night iMPACT! fue visto en dicha cadena estadounidense por una media de 250000 espectadores, 9000 menos que la anterior semana, logrando mantener el mismo rating de 0.04 en la franja demográfica 18-49. Véase, una caída de apenas el 3.5%, convirtiéndose en el tercer mejor registro del show bajo su nueva era televisiva. Esa noche del 19 de marzo, iMPACT! fue el sexagésimo tercer programa de cable más visto en «prime time».
Seguidamente, todo lo hecho oficial por TNA para el iMPACT! de este jueves, grabado el 6 de marzo desde la Gateway Center Arena de College Park (Georgia, EEUU).
- Mike Santana y Leon Slater vs. The System (Eddie Edwards y Cedric Alexander)
- Mustafa Ali vs. BDE
- Jody Threat, Harley Hudson y Myla Grace vs. Tessa Blanchard, Victoria Crawford y Mila Moore
- Moose vs. Bear Bronson
- Jeff Hardy vs. Brian Myers
TNA World Champion @Santana_Proud and X-Division Champion @LEONSLATER_ unite once again to face The System’s @TheEddieEdwards and @CedricAlexander THURSDAY at 9/8c on @AMC_TV, @AMCPlus and TNA+, and 8pm ET on @Sportsnet 360. #TNAiMPACT pic.twitter.com/rPgyce93Mf— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) March 23, 2026