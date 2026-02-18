Recordando aquellas controversiales palabras de Chris Jericho durante las «Wednesday Night Wars», Matt Hardy expuso dos semanas atrás que debíamos tener paciencia con el seguimiento televisivo de TNA iMPACT! en su nueva etapa, dando por hecho un progresivo aumento. Y la dinámica parece darle la razón.

El más reciente episodio del programa obtuvo 254 mil espectadores de media y un 0.05 de rating, posicionándose así como el mejor dato de audiencia desde que debutara en AMC el pasado 15 de enero, superando los 241 mil de la semana anterior e igualando dicho rating. Por entonces, señalamos que no se veía un registro así desde 2018, y ya ven que apenas ha tardado una semana TNA en dejar obsoleto su propio logro.

Se trata del tercer jueves consecutivo en ascenso para Thursday Night iMPACT!, cuyo única caída por ahora se produjo con su segunda entrega, cuando pasó de los 173 mil a los 171 mil; amortiguación, como ya comentamos, inédita en la historia reciente de la lucha libre televisada.

► Cartel Thursday Night iMPACT! #6

He aquí todo lo anunciado hasta ahora para el próximo iMPACT!, a emitirse de nuevo el jueves en AMC, AMC+ (EEUU), Sportsnet 360 (Canadá) y TNA+ (globalmente).

The rematch is set. 💥



Don’t miss Stacks as he challenges Trey Miguel for the TNA International Championship …Thursday on AMC. Stream on AMC+. #TNAiMPACT pic.twitter.com/YPwjpHWDJq — AMC TV (@AMC_TV) February 17, 2026