La ‘aterradora’ pregunta que se hace DC sobre Jones

Daniel Cormier no está seguro de que la división de los pesos pesados tenga algo que ofrecer a Jon Jones si supera a Stipe Miocic.

Después de someter rápidamente a Ciryl Gane para hacerse con el cinturón vacante de los pesos pesados en el UFC 285, se espera que Jones (27-1 MMA, 21-1 UFC) se enfrente a Miocic (20-4 MMA, 14-4 UFC) la próxima vez, posiblemente en el UFC 290 el 8 de julio.

Miocic fue dos veces campeón de los pesos pesados de la UFC y ostenta el récord de defensas del título en la historia de la división, con tres. Jones se comprometió a dominar también a Miocic, luchador de la División I de la NCAA, y si termina haciéndolo contra el mejor peso pesado de todos los tiempos, Cormier se preocupa por el resto de la división.

“Jones tiene una habilidad en el suelo que muchos pesos pesados tal vez no han visto antes”, dijo Cormier en su canal de YouTube. “Ciryl parecía conmocionado. Stipe Miocic no se sorprenderá cuando esté encerrado en el octágono con Jon Jones. Pero Jon Jones no se sorprenderá peleando contra el mejor peso pesado de todos los tiempos, al menos en la opinión de la mayoría de la gente”.

“El debut de Jon Jones fue tan bueno como puede serlo, chicos. Para él, su equipo y la UFC, y como ya he dicho, Stipe será más duro. Pero déjenme plantearles esta pregunta, digamos que Jones hace lo que promete de nuevo, domina a Stipe, entonces la pregunta se convierte en ¿quién podría desafiarlo en esta división? Es un pensamiento aterrador”.

Jones partía como gran favorito ante Miocic. Los corredores de apuestas tienen al campeón como favorito -290, lo que significa que se necesitarían 290 dólares apostados al campeón para devolver 100 dólares. Por su parte, Miocic tiene una desventaja de +235, lo que significa que una apuesta de 100 dólares por el aspirante daría 235 dólares.