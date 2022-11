El pasado sábado 12 de noviembre, la WWE celebró un house show en el Centro Cívido de Peoria, Illinois. Todo fue como la seda salvo por un incidente protagonizado por Scarlett Bordeaux mientras Karrion Kross estaba luchando contra Drew McIntyre en un combate que acabaría perdiendo. Dos personas lanzaron una bebida a la cara a la acompañante. A pesar del lamentable episodio, afortunadamente, la situación no fue a más, y todas ellas fueron sacadas de la arena y no pudieron volver a entrar para continuar viendo el evento.

On our side or in our way 😈 #SmackDown @WWE @maxxinedupri pic.twitter.com/6pVLo7RB1Z

— Scarlett Bordeaux (@Lady_Scarlett13) November 12, 2022