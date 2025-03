Silver Lake es una firma de inversión privada especializada en tecnología, medios y telecomunicaciones. Su modelo de negocio consiste en comprar grandes empresas con potencial de crecimiento, privatizarlas, reestructurarlas y luego venderlas o regresarlas a la bolsa con mayor valor. Ha invertido en compañías como Dell, Twitter, Airbnb y Endeavor Group, la empresa matriz de UFC y WWE. Actualmente, han apostado mil millones de dólares a que un juez no verá el verdadero valor de Endeavor.

El juez juega un papel clave porque, en ciertas transacciones de compra o privatización de empresas, puede haber litigios o revisiones regulatorias para determinar si los accionistas están recibiendo un trato justo. En este caso, si el juez no ve el verdadero valor de Endeavor, significa que validaría la venta al precio acordado de 27.50 dólares por acción, ignorando que el mercado valora la empresa mucho más alto (hasta 35.92 dólares en su punto máximo reciente).

Embed from Getty Images

► La apuesta de mil millones

Brendan Coffey de Sportico: The Business of the Sport nos proporciona toda la información:

¿Por qué alguien pagaría una prima del 30 % por una acción destinada a liquidarse a un precio inferior?

Es una pregunta que podría valer mil millones de dólares para Silver Lake o los fondos de cobertura que compraron acciones de Endeavor Group.

Hace aproximadamente un año, la gigante de capital privado Silver Lake cerró un acuerdo con el conglomerado deportivo y mediático Endeavor para llevarlo a la esfera privada a un precio de 27.50 dólares por acción, más un dividendo único de 24 centavos. Durante un tiempo, las acciones de Endeavor se mantuvieron en un rango cercano a ese precio total de 27.74 dólares. Sin embargo, a partir de septiembre, las acciones comenzaron a cotizar por encima de ese valor, alcanzando un pico de 35.92 dólares en febrero.

No es raro que una acción cotice por encima del precio de una oferta de compra cuando los inversores sospechan que habrá una oferta mejorada. Pero esto suele ocurrir cuando la mayoría de los accionistas tienen el poder de rechazar la oferta o considerar una propuesta de otro comprador.

En el caso de Endeavor, no existe esa posibilidad: Silver Lake controla la mayoría de las acciones con derecho a voto, por lo que puede cerrar el acuerdo en sus propios términos. Por ejemplo, Silver Lake rechazó la propuesta de la administración de Endeavor de que un precio justo sería 31.50 dólares por acción, según un documento de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) publicado el otoño pasado.

Los representantes de Silver Lake y Endeavor rechazaron hacer comentarios para este artículo, pero el aumento en el precio de las acciones parece reflejar una apuesta de los fondos de cobertura: o bien el acuerdo para privatizar Endeavor se derrumbaría, o bien Silver Lake tendría que mejorar su oferta. A finales de 2024, las acciones habían subido de forma constante hasta acercarse a los 31.50 dólares.

Embed from Getty Images

Fondos de cobertura apostando por un giro inesperado

Según documentos de la SEC y un informe de Bloomberg, varios fondos de cobertura especializados en operaciones arriesgadas se lanzaron a comprar acciones de Endeavor. Entre ellos, Millennium Management, del multimillonario Israel Englander, y Pentwater, de Matt Halbower, famoso por haber ganado 300 millones de dólares apostando a que Elon Musk sería obligado a pagar más de lo que quería para privatizar Twitter.

El pico en febrero, cuando las acciones alcanzaron casi 36 dólares, se produjo en un momento en que parecía seguro que Silver Lake completaría la privatización al precio anunciado. Esto sugiere que algunos fondos de cobertura tuvieron que cerrar ventas en corto, es decir, recomprar acciones que habían vendido apostando a una caída de precios, lo que a su vez impulsó aún más el precio de las acciones.

“El precio de las acciones de Endeavor Holdings está muy por encima de la oferta de privatización de 27.50 dólares por acción. Creemos que gran parte de la actividad que impulsa el precio al alza está relacionada con la cobertura de posiciones cortas en riesgo”, escribió el analista David Joyce, de Seaport Research Partners, en febrero.

De acuerdo con datos de S&P Global Market Intelligence, se vendieron en corto 11.7 millones de acciones de Endeavor, lo que significa que se necesitarían casi siete días de volumen de negociación normal para encontrar suficientes acciones en venta. El fenómeno observado en febrero probablemente fue un short squeeze, en el que los fondos se ven obligados a recomprar las acciones para cubrir sus apuestas, generando un aumento explosivo en los precios.

Embed from Getty Images

¿Podría un juez obligar a Silver Lake a pagar más?

Más allá del juego de la bolsa, otro factor clave en esta batalla financiera es la posibilidad de que los fondos de cobertura lleven el caso a los tribunales para exigir un precio más alto.

En Delaware, donde está registrada Endeavor Group, los accionistas minoritarios pueden apelar a un derecho legal llamado «derecho de tasación». Esto les permite solicitar a la corte una revisión del precio para determinar si es justo. Los accionistas tenían hasta el 4 de febrero para reclamar este derecho, según Joyce.

Sin embargo, Joyce fue escéptico:

“Si hay inversionistas en Endeavor que no presentaron su ejercicio de tasación, les aconsejamos que no esperen un aumento en los términos del acuerdo”.

La semana pasada, reiteró:

“No se debe esperar ninguna mejora antes del cierre anunciado para el 24 de marzo de 2025”.

A pesar de ello, muchos accionistas han decidido mantener su posición. Según Joyce, dos tercios de las acciones de Endeavor que están en circulación solicitaron la tasación, lo que podría significar hasta 149 millones de acciones, basado en un total de 223 millones de acciones disponibles en el mercado.

Embed from Getty Images

¿Por qué los accionistas creen que les pagarán más?

Endeavor controla TKO Group, la empresa matriz de UFC y WWE. Los fondos de cobertura creen que el control sobre TKO, que actualmente tiene una valoración de 24.3 mil millones de dólares, convencerá a un juez en Delaware de que las acciones de Endeavor valen más.

Según el análisis de Joyce, si se toma en cuenta el valor de TKO dentro de una valoración por partes, Endeavor debería valer 37.70 dólares por acción.

Si un juez estuviera de acuerdo con esta cifra, Endeavor podría verse obligada a pagar más de 1.4 mil millones de dólares en compensación a los accionistas que impugnaron el acuerdo. Además, Silver Lake tendría que pagar intereses sobre cualquier monto adicional otorgado. Actualmente, la tasa de interés aplicable es 5 % sobre la tasa de los fondos federales, lo que eleva la tasa total al 9.5 %.

Dado que el litigio podría tomar meses o incluso más de un año, el costo adicional por intereses podría convertir esto en una apuesta de más de mil millones de dólares entre Silver Lake y los fondos de cobertura.

Embed from Getty Images

Silver Lake responde con mano dura

Silver Lake no piensa ceder fácilmente. La empresa anunció la semana pasada que cerrará la compra de Endeavor con los términos ya establecidos, pero no pagará nada a los accionistas que impugnaron el precio en la corte.

Normalmente, en estas situaciones, las empresas pagan el precio inicial a los accionistas y esperan la decisión del juez sobre cualquier compensación adicional. Pero Silver Lake ha decidido retener todo el pago, lo que pone presión financiera sobre los fondos de cobertura, aunque también podría resultar costoso por los intereses acumulados.

En un comunicado de prensa del 3 de marzo, Silver Lake afirmó:

“Se ha informado en la prensa que grandes bloques de accionistas han arbitrado el acuerdo para exigir una tasación. Silver Lake cree que esta actividad ha causado un aumento artificial en el precio de las acciones. En este contexto, Silver Lake informa a todos los accionistas disidentes que no tiene intención de pagarles nada al cierre del acuerdo, ni en ningún momento hasta que haya una resolución total sobre sus reclamos de tasación.”

Desde entonces, el precio de las acciones de Endeavor ha caído, pero sigue cotizando por encima del precio de compra original. El martes cerraron en 28.73 dólares por acción.

En resumen, los fondos de cobertura creen que pueden obligar a Silver Lake a pagar más por Endeavor, mientras que Silver Lake está apostando a que el acuerdo se mantendrá en sus términos. El veredicto de un juez en Delaware podría definir si la jugada de los inversionistas rinde frutos o si Silver Lake logra privatizar Endeavor por un precio menor al que el mercado cree que realmente vale.

Embed from Getty Images