Hubo una época en que eran amigos y compañeros de equipo en IMPACT! Wrestling, pero Josh Alexander y Ethan Page dejaron aquello atrás. Sucedió cuando el segundo luchador se fue a All Elite Wrestling a comienzos de 2021. De esto estuvo hablando el Campeón Mundial Impact recientemente en Fightful’s Wrestling Perspective Podcast.

► ¿Ethan Page se hubiera quedado en Impact si fuera campeón mundial?

“Probablemente no. No, no me imagino que lo hiciera. Creo que The North habría continuado durante al menos, ya sabes, un año, año y medio antes de que nos separáramos, porque como eventualmente todo sigue su curso, ya sabes, sé que están los FTR y The Young Bucks y estos equipos que permanen juntos para siempre, pero luego nos mirabas a él y a mí y ambos éramos individuos que se unieron e hicimos un gran equipo, porque teníamos química y todas estas otras cosas, pero ya sabes, creo que en algún momento habría llegado a su fin“.

► La ruptura de The North

“Creo que fue un poco de ambos. Su contrato terminó un año antes que el mío. Firmé exactamente un año después de él. Ambos firmamos contratos de tres años y él expresó que se quería ir a otro lugar. Terminó yendo a otro lado, lo cual estuvo bien, pero al mismo tiempo, habíamos sido un equipo durante unos 10 años. Tuvimos éxito en las indies cuando llegamos a lMPACT. Nos hicimos cargo de toda esa escena, y encontramos todo el éxito del mundo como equipo, y como dije, creo que todas las cosas buenas siguen su curso“.

► Sin contacto desde que Ethan Page se fue

“Eventualmente, ambos éramos dos personas, con dos objetivos separados, con dos mentalidades separadas sobre la lucha libre profesional, que trajaron juntos hasta donde realmente no nos llevábamos bien hasta el punto en que, ya sabes, la amistad se rompió. Así que nos separamos y él encontró todo el éxito del mundo en AEW. Estoy seguro de que está feliz, y ya sabes, yo estoy haciendo lo que estoy haciendo y estamos bien. Realmente no nos hemos comunicado desde que dejó la compañía. Lo vi en una firma (de autógrafos) aquí o allá. Es como, oye, ¿cómo estás? Las cosas están bien. Sí, espero que estén bien. No hay mala voluntad ni nada. Es solo que estamos en cajas de arena separadas haciendo cosas separadas con objetivos separados, eso es todo”.

► ¿Habrá reunión?

“No lo creo. Creo que otras personas tienen la idea, no creo que nadie dentro de la gerencia de la empresa, ni Ethan Page ni yo, hayamos pensado que eso alguna vez se materializará o será una cosa. Lo he dicho antes, creo que una lucha con FTR hubiera sido genial, pero aparte de eso, honestamente creo que siguió su curso”.

¿Pensáis que Josh Alexander y Ethan Page volverán a trabajar juntos?