WWE ha anunciado que WrestleMania 37 se llevará a cabo en el SoFi Stadium de Inglewood, California, el 28 de marzo del 2021. Inglewood está en el área metropolitana de Los Ángeles y WWE le está dando a WrestleMania un tema de Hollywood.

► La amenaza de The Miz a WWE

Debido al gran evento que se llevará a cabo en Hollywood, Seth Rollins lanzó el primer reto de cara a Wrestlemania 37, sugiriendo una lucha entre Hollywood Hogan contra Hollywood Rollins.

Pero Rollins no ha sido el único, ya que otra superestrella, The Miz, ha manifestado que realmente espera regresar al evento principal del Show de Shows el próximo año. De darse, sería la segunda ocasión que lograría tal sitial, ya que fue parte del evento estelar de Wrestlemania 27 cuando se enfrentó a John Cena por el Campeonato WWE, el cual retuvo.

The Miz recurrió a su cuenta de Instagram y amenazó con abandonar la compañía si no estelariza el PPV en el 2021. A la publicación le añadió una imagen de WrestleMania 37 hecho por un fanático, donde incluyó al luchador.

«Wrestelmania va a Hollywood el próximo año. Si no lo estelarizo … Renuncio. #Wrestlemania37 #MiztleMania»

La amenaza de The Miz a dejar WWE en el 2021 no es algo con lo que sus fanáticos de toda la vida estarían encantados. Pero cierta Superestrella de la WWE parecía estar eufórica ante la idea de que esto pueda suceder. El ex campeón mundial y actual superestrella de SmackDown, Dolph Ziggler, respondió a la publicación de Instagram de The Miz e insinuó que ya era hora de que The A-Lister renunciara.

«»¡¡¡Si!!! ¡¡¡Finalmente!!! (la renuncia)»

Dolph Ziggler y The Miz a menudo interactúan en las redes sociales y se sabe que ambos juegan con los fanáticos y entre ellos en las mismas, por lo que podría tratarse de una broma. En todo caso, el A-Lister tiene más de un año para alcanzar su objetivo, teniendo en cuenta la falta de impulso (a nivel individual) que tiene previo a WrestleMania 36.

Luego de su derrota ante Shinsuke Nakamura en el PPV Clash of Champions en septiembre de 2019, The Miz no había ganado una lucha individual hasta el episodio del 10 de enero de 2020 de SmackDown en FOX, cuando derrotó al ex campeón WWE Kofi Kingston.