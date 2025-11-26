La ambición de TNA para 2026: ¿Sus objetivos son posibles?

Si hay algo que ha caracterizado el 2025 de TNA, es el constante mensaje de que la empresa quiere volver a posicionarse como la segunda compañía de lucha libre más importante de Estados Unidos. Carlos Silva, presidente de TNA, ha sido quien ha encabezado esta campaña, repitiendo una y otra vez que ese es el objetivo de la organización. Tanto se ha insistido en este discurso que para algunos aficionados empieza a resultar repetitivo. Sin embargo, la pregunta central es otra: más allá de las palabras, realmente se está preparando TNA para competir por un puesto que actualmente pertenece a AEW?

► La clave fundamental: un contrato televisivo sólido

El primer paso —y probablemente el más determinante— para que TNA pueda competir es asegurar un contrato de televisión fuerte, que le dé mayor exposición y estabilidad. Existen múltiples rumores alrededor de este tema, incluso algunos reportes que sugieren que WWE estaría intentando ayudar a TNA a conseguir ese contrato estratégico. No obstante, hasta ahora todo queda en el terreno de la especulación.

En los últimos meses, el tema del acuerdo televisivo ha perdido presencia en las conversaciones, y a corto plazo no parece que vaya a haber novedades. Aun así, es importante recordar que este tipo de negociaciones suelen llevar mucho tiempo. Será cuestión de esperar para ver si, en los próximos meses, TNA vuelve a posicionarse cerca de un acuerdo que respalde su ambición.

► El elenco actual: talento prometedor, pero insuficiente

Otro punto crítico es el elenco Si bien TNA cuenta con buenos luchadores y mantiene un nivel competitivo, la empresa aún carece de figuras de renombre internacional que puedan atraer público masivo o generar interés mediático. Hasta ahora, no ha logrado convencer a luchadores de gran calibre para que firmen con ellos, lo cual limita sus posibilidades de crecimiento inmediato.

Además, TNA enfrenta un desequilibrio generacional: posee una cantidad considerable de talento veterano, pero el número de jóvenes con proyección a largo plazo es mucho menor. Para competir con AEW —que ha apostado por una mezcla bien equilibrada de juventud y nombres establecidos— es imprescindible que TNA renueve y fortalezca su plantilla cuanto antes.

► Un producto que necesita identidad propia

El producto televisivo de TNA tampoco atraviesa su mejor momento. Si bien tiene potencial y puede ser atractivo cuando la empresa apuesta por ideas propias, con frecuencia cae en la tentación de imitar el estilo WWE, algo que también ocurre con otras promociones. Esta falta de identidad es un problema que arrastra desde hace años.

La reciente alianza con WWE, aunque beneficiosa en algunos aspectos, ha tenido un efecto colateral negativo: ha diluido aún más la identidad de TNA. En ocasiones, su programación parece una extensión más del formato WWE, especialmente cuando buena parte de su roster está compuesto por exluchadores de esa compañía. Esto se conecta directamente con el problema del elenco y refuerza la percepción de que TNA no ha encontrado todavía una personalidad clara dentro del mercado.