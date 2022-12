Jim Ross dedica una buena parte del episodio más reciente de su Grilling JR ha hablar sobre la carrera de Goldberg en la WWE. Cuenta, por ejemplo, que la compañía se mostró reacia a hacerle un contrato a tiempo parcial. «The Phenom» terminó su aventura como Superestrella en 2004 después de vencer a Brock Lesnar en WrestleMania 20. Tardaría 12 años en volver. Durante ese lapso de tiempo, entre otras cosas, estuvo actuando en Hollywood. En aquel momento, el Hall of Famer estaba amargado con la lucha libre profesional.

► La amargura de Goldberg

“Sí, era evidente. Creo que no disfrutó mucho de su estancia allí. Simplemente recurrimos al viejo argumento ‘sí, pero ganó mucho dinero’. Cuanto mayor me hago, menos creo en ese axioma. No se trata solo del dinero. Quiero decir, dije muchas veces que cuando la gente dice que no se trata del dinero, se trata del dinero. Estábamos cerca de hacer realidad sus sueños, por así decirlo, con el dinero. Pero tenemos que tenerte cerca lo suficiente como para que sea bueno para nosotros, de modo que podamos maximizar nuestra inversión en ti y puedas ganar más dinero”.

En los últimos seis años, Goldberg ha estado trabajando bastante en la WWE. Y se espera que siga haciéndolo, aunque de momento no tenemos ninguna información acerca de cuando va a volver a los encordados. Su combate más reciente fue ante Roman Reigns por el Campeonato Universal en Elimination Chamber 2022.

¿Ya veáis lucha libre cuando Goldberg luchaba a comienzos de los 2000?