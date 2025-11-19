¿La alianza WWE-TNA se ideó para dañar a AEW? Tony Khan cree que sí

por
Tony Khan

Este último verano tomó fuerza una creencia que con el paso de los meses se ha hecho cada vez menos descabellada: WWE busca comprar TNA en pos de utilizarla como arma televisiva contra AEW

Y el pasado septiembre, aunque de forma un tanto más eufemística, Matt Hardy vino a decir lo mismo ante los micrófonos de su podcast.

«AEW está, obviamente, teniendo mucho éxito. Tienes a Tony Khan, su padre Shad Khan, tienen bastante dinero, no hay duda, y tú sabes, no se van a arruinar. Me parece que WWE, más que nada, estaba intentando hacer crecer a TNA, hasta cierto punto, para hacer de ella una rival de AEW». 

► Un cumplido para Tony Khan

Previo a aquellas declaraciones de Matt Hardy, este ya había expuesto tal argumento durante una intervención en ‘The Ariel Helwani Show’, y aprovechando la visita esta semana de Tony Khan, Helwani quiso recuperar el tema y pedir su opinión al mandamás de AEW, quien dejó una respuesta bastante sustanciosa. 

«Me gustan mucho Matt y Jeff, y me encantó trabajar con ellos en AEW. No creo que fuera un comentario malicioso. Probablemente sea verdad, y respeto lo que dijo Matt y sinceramente, es bastante ‘cool’… Pienso que es una colaboración interesante. Creo que Matt dio en el clavo. AEW es una marca muy fuerte, y no me parece algo insólito. Recuerdo cuando a WCW empezaron a irle mejor las cosas y Smoky Mountain estaba en Georgia, Vince McMahon llamó a Jim Cornette y le mandó a un puñado de luchadores de WWE a Smoky Mountain. Pienso que cuando hay una marca potente que los desafía, no es raro ver a WWE colaborar con otra compañía. Y como digo, no me lo tomo como algo personal, para nada. Tiene sentido echando un vistazo al manual de estilo de WWE»

Rafael Indi rafaelinaresindiano@gmail.com | @rafael_indi

